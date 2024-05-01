Ничья «Баварии» и «Реала» с дублем Винисиуса, Семак в «Зените» до 2030-го, Казарцев ошибочно не удалил Мойзеса в дерби, Медведев обыграл Бублика, «Милан» отказался от Лопетеги и другие новости

1. «Бавария» сыграла вничью с «Реалом» в Мюнхене в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов – 2:2. Винисиус сделал дубль, забив с игры и с пенальти, и был признан игроком матча, Кейн также реализовал 11-метровый. Мадридцы 8 матчей не проигрывают «Баварии» – 6 побед и 2 ничьих.

2. «Зенит» и Сергей Семак продлят контракт до 2030 года. Достигнута принципиальная договоренность, объявила председатель совета директоров Елена Илюхина.

3. СКА объявил об уходе 6 игроков – это Лайпсик, Кадейкин, Маттссон, Пашнин, Сергеев и Швец-Роговой. Хайруллина, Воробьева, Земченка, Педана, Зыкова и Дедунова клуб переподпишет как свободных агентов. Кроме того, Александр Медведев подтвердил переходы Плотникова и Григоренко.

«Динамо» объявило об уходе капитана клуба Андрея Миронова. Он провел 11 сезонов за команду.

4. «Бавария» решила назначить Ральфа Рангника главным тренером: немец получит контракт до 2027-го и возможность влиять на трансферы. Пишут, что специалист дал согласие.

5. НХЛ. «Каролина» выбила «Айлендерс» из плей-офф (4-1 в серии, 6:3 в пятом матче), Кузнецов забил замедленный буллит и вошел в историю лиги, Свечников тоже не ушел без гола, Варламов пропустил 5 шайб после 32 бросков. «Торонто» без Мэттьюса (болеет) и Самсонова (остался в запасе) одолел «Бостон» (2:1 ОТ, 2-3 в серии). Все результаты дня – здесь.

6. ЭСК рассмотрела обращение «Спартака» по поводу судейства Василия Казарцева в дерби: рефери ошибочно не удалил Мойзеса в конце матча, а карточка Дуарте и неназначение пенальти в ворота ЦСКА – верные решения.

А Сергей Карасев обслужит первый матч ЦСКА и «Зенита» в финале Пути РПЛ Кубка России.

7. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Александра Бублика в четвертом круге турнира в Мадриде. Андрей Рублев прошел Тэллона Грикспора, Карен Хачанов уступил Яннику Синнеру, а пятикратный чемпион Рафаэль Надаль проиграл Иржи Лехечке.

8. «Милан» отказался от назначения Хулена Лопетеги после протестов фанатов.

9. НБА. 46 очков Макси помогли «Филадельфии» обыграть «Нью-Йорк» в овертайме (2-3 в серии), «Кливленд» победил «Орландо» (3-2), «Милуоки» справился с «Индианой» (2-3).

10. Казанский «Зенит» в третий раз обыграл московское «Динамо» в финальной серии плей-офф и стал чемпионом России по волейболу.

11. Франция отказала российским волонтерам в аккредитации на Олимпиаду-2024.

12. Бедард, Фэйбер и Люк Хьюз – финалисты в номинации на «Колдер Трофи», приз лучшему новичку сезона НХЛ

13. Лионель Месси признан лучшим игроком 11-го тура МЛС. У него 2+1 в матче с «Нью-Инглэнд Революшн».

14. «Железничар» расторг контракт с Иваном Игнатьевым. У экс-форварда «Краснодара» 7 матчей и 0 голов в Сербии.

15. Российский велогонщик Александр Власов получил нейтральный статус. Он сможет выступить на Олимпиаде.

16. Конструктор Эдриан Ньюи подал документы об увольнении, ключевой фактор ухода из «Ред Булл» – трения и недооценка со стороны Кристиана Хорнера. Юристы Ньюи добиваются права на работу в другой команде с 2025 года.

Цитаты дня.

Снейдер о тен Хаге: «Он совершил ошибку, вступив в конфликт с Роналду. Парни в раздевалке подумали: «Он что, с ума сошел?»

Ориньо о «Зените» в Бразилии: «Боролись бы за 4-5-е место, за путевку в Кубок Либертадорес, возможно. За титул – вряд ли, нужно побольше игроков и получше играть»

Губерниев о словах Позднякова про «команду иноагентов»: «Досадно, что выдающийся спортсмен превратился в забронзовевшего чиновника»

Аршавин о возможном уходе Семака из «Зенита» из-за «перенасыщения»: «Гвардиола тогда тоже должен из «Сити» уйти, он в один год выиграл все титулы»

Дюков о финансировании клубов госкомпаниями: «Это работает, увеличивает продажи. Мы на рынке, нужно конкурировать. Вторая задача – социальная: матчи «Зенита» важны для жителей Петербурга»