Беларусь потеряла шансы выйти на ЧМ-2026. У команды 4 поражения подряд в отборе с общим счетом 2:15 и 0 очков

Беларусь довела серию поражений до пяти матчей подряд и не вышла на ЧМ-2026.

Команда испанского тренера Карлоса Алоса на выезде уступила Шотландии (1:2) в рамках квалификации ЧМ-2026 .

Таким образом, Беларусь проиграла 5 матчей подряд с общим счетом 3:19, включая 4 матча отборочного турнира к чемпионату мира.

Белорусы занимают последнее место в группе С, не имея очков при разнице голов 2:15, и потеряли шансы выйти на ЧМ-2026 даже через стыковые матчи – выше третьего места им не подняться. Также Беларусь не сможет попасть в стыки через рейтинг Лиги наций.

В ноябре команде предстоит гостевой матч с Данией (15-го) и домашняя игра с Грецией (18-го).