Мбаппе о ЧМ-2022: «Аргентина заслужила победу. Она была лучше Франции весь финал»

Мбаппе заявил, что Аргентина заслуженно выиграла ЧМ-2022 и была лучше Франции.

Килиан Мбаппе игравший тогда за «ПСЖ», сделал хет-трик в финале ЧМ-2022, но Франция уступила Аргентине (3:3, пенальти – 2:4), в составе которой дублем отметился партнер француза по парижскому клубу Лионель Месси, играющий сейчас за «Интер Майами».

– Каково это – забить три гола в финале чемпионата мира и не выиграть?

– В финале не думаешь о том, чтобы забить, думаешь о победе. Но мы форварды, и мы ближе остальных к забитым голам.

Это был сумасшедший матч, и Аргентина заслужила победу, потому что они были лучше на протяжении всей игры. У нас был момент, когда мы были лучше соперника, но, если смотреть в конечном счете, то результат заслуженный.

Это огорчает, не стоит забывать об этом, потому что ЧМ-2026 приближается, и мы не хотим расстраиваться снова, – сказал нападающий «Реала» в интервью Хорхе Вальдано в эфире Movistar.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
