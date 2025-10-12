«Карпин в числе сильнейших тренеров в истории сборной. Когда он пришел после Черчесова, результат не заставил себя ждать». Смородская о специалисте
Ольга Смородская высоко оценила работу Валерия Карпина в сборной России.
В пятницу национальная команда в BetBoom товарищеском матче обыграла сборную Ирана со счетом 2:1. Серия без поражений сборной России достигла 20 матчей.
«Карпин входит в число сильнейших тренеров в истории сборной. Хочется верить, что ему предоставится возможность поработать со сборной России на крупном турнире. Не вина Карпина, что национальная команда играет только товарищеские матчи и нет возможности продемонстрировать ее уровень в официальных играх.
Когда он только пришел после Черчесова, то результат не заставил себя долго ждать», – сказала экс-президент «Локомотива».
