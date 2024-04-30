Франция отказала российским волонтерам в аккредитации на Олимпиаду-2024

Российским волонтерам отказали в аккредитации на Олимпийские игры в Париже.

Об этом рассказала одна из претенденток, которая получила письменный отказ от оргкомитета Игр. Ранее она работала волонтером на пяти летних и зимних Олимпиадах.

«Вчера я получила от оргкомитета официальное письмо, в котором было сказано, что власти Франции не одобрили мою заявку в качестве волонтера на Олимпиаду.

Я связалась с более чем 20 россиянами, с которыми прошла не одну Олимпиаду и которые также подавали волонтерские заявки. Всем этим людям, обладающим большим опытом, также пришел отказ.

Оргкомитет написал мне, что ему неизвестны причины, из-за которых власти Франции отклонили мою заявку. «Париж-2024» в соответствии с Кодексом внутренней безопасности Франции отправил все мои данные на проверку в соответствующий административный орган.

И только после его одобрения я могла бы получить аккредитацию волонтера. Но, к сожалению, моя заявка была отклонена», – рассказала она.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. На соревнованиях будут задействованы около 45 тысяч волонтеров.