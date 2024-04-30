Франция отказала российским волонтерам в аккредитации на Олимпиаду-2024

Теги Париж-2024 ТАСС Легкая атлетика

Российским волонтерам отказали в аккредитации на Олимпийские игры в Париже.

Об этом рассказала одна из претенденток, которая получила письменный отказ от оргкомитета Игр. Ранее она работала волонтером на пяти летних и зимних Олимпиадах. 

«Вчера я получила от оргкомитета официальное письмо, в котором было сказано, что власти Франции не одобрили мою заявку в качестве волонтера на Олимпиаду.

Я связалась с более чем 20 россиянами, с которыми прошла не одну Олимпиаду и которые также подавали волонтерские заявки. Всем этим людям, обладающим большим опытом, также пришел отказ.

Оргкомитет написал мне, что ему неизвестны причины, из-за которых власти Франции отклонили мою заявку. «Париж-2024» в соответствии с Кодексом внутренней безопасности Франции отправил все мои данные на проверку в соответствующий административный орган.

И только после его одобрения я могла бы получить аккредитацию волонтера. Но, к сожалению, моя заявка была отклонена», – рассказала она. 

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. На соревнованиях будут задействованы около 45 тысяч волонтеров. 

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13 комментариев
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"Надо ехать на Олимпиаду" © либералы со Спортса
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на
цис
ты
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Маски давно уже сброшены. Нет демократии, нет правам человека, нет презумпции невиновности. Это вместо свободы, равенства и братства.
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А зачем тогда Макрон предложил перемирие на время ОИ ?
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Давай МОК показывай себя!!! Заднеприводные лягушатники!!!
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Ну это очень обидно, если ты работаешь на пяти ОИ подряд, всё знаешь, всё умеешь, всех учишь, тебе это самому в кайф, и тебе отказывают по причине «не там родился».

Волонтёры крутые
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А имена у претендентов хоть есть? В чём такая секретность? Или всем снова сугубо на слово ТАСС полагаться?
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Очень похоже что все наши волонтёры прислали заявки со служебным фото с Лубянки :)
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Права человека и равенство?
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Ответ D-eisler@yandex.ru
я далеко не либерал. Я самый наверное заминусованный тут. Но я считаю так. Если спортсмен решил и хочет ехать - добро. Езжай. Мы поболеем от души. И будем рады если он победит. но есть и обратная сторона медали.
Говорите за себя. Многие вообще эту олимпиаду смотреть не будут, не то, что болеть.
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Ответ Beyond
Ничего, будет волонтёром на игры дружбы)0
Ты тоже будешь волонтером. У Зе))
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