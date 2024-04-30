Бедард, Фэйбер и Люк Хьюз – финалисты на приз лучшему новичку сезона НХЛ

Теги рейтинги Нью-Джерси Чикаго Миннесота НХЛ Брок Фэйбер Коннор Бедард Люк Хьюз Хоккей

Коннор Бедард вошел в число финалистов на приз лучшему новичку сезона НХЛ.

Лига объявила окончательный список претендентов на победу в номинации «Колдер Трофи» – приз, вручаемый лучшему хоккеисту, который провел первый сезон в НХЛ.

В число финалистов включены нападающий Коннор БедардЧикаго»), а также защитники Брок ФэйберМиннесота») и Люк Хьюз («Нью-Джерси»).

Они набрали больше всех голосов по итогам голосования, в котором участвовали члены Ассоциации хоккейных журналистов. Оно проходило после завершения регулярного чемпионата НХЛ.

В прошедшем регулярном чемпионате Бедард набрал 61 (22+39) балл за результативность в 68 матчах при показателе полезности «минус 44» и среднем игровом времени 19:46.

Фэйбер провел 82 игры и записал на свой счет 47 (8+39) очков при полезности «0» и среднем игровом времени 24:58.

Люк Хьюз сыграл 82 матча и отметился 47 (9+38) баллами при полезности «минус 26» и среднем игровом времени 21:28.

11 комментариев
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фейбер топ
+9
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+9
Перед стартом сезона, казалось, что, Бедард с лёгкостью заберёт трофей, да и условия позволяли, и пиар... однако, на мой взгляд, после его -44, если Колдер не отдадут Фейберу - будет очень несправедливо.
+3
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+3
Файбер среди них лучший.
Бедард - больше пиара.
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Бедард заслужил
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Ответ Peter Caulfield
фейбер топ
Пиар у него конечно не так крут увы(а так они +/- должны иметь равные шансы с Коннором)
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Ответ Jose Shark
Перед стартом сезона, казалось, что, Бедард с лёгкостью заберёт трофей, да и условия позволяли, и пиар... однако, на мой взгляд, после его -44, если Колдер не отдадут Фейберу - будет очень несправедливо.
скорее всего отдадут бедарду, ибо распиарен сильно
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Ответ Jose Shark
Перед стартом сезона, казалось, что, Бедард с лёгкостью заберёт трофей, да и условия позволяли, и пиар... однако, на мой взгляд, после его -44, если Колдер не отдадут Фейберу - будет очень несправедливо.
Не стоит забывать что он играет в данном Чикаго, где плюсового показателя нет вообще не у кого
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