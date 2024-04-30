Бедард, Фэйбер и Люк Хьюз – финалисты на приз лучшему новичку сезона НХЛ

Коннор Бедард вошел в число финалистов на приз лучшему новичку сезона НХЛ.

Лига объявила окончательный список претендентов на победу в номинации «Колдер Трофи» – приз, вручаемый лучшему хоккеисту, который провел первый сезон в .

В число финалистов включены нападающий (« »), а также защитники (« ») и Люк Хьюз (« »).

Они набрали больше всех голосов по итогам голосования, в котором участвовали члены Ассоциации хоккейных журналистов. Оно проходило после завершения регулярного чемпионата НХЛ.

В прошедшем регулярном чемпионате Бедард набрал 61 (22+39) балл за результативность в 68 матчах при показателе полезности «минус 44» и среднем игровом времени 19:46.

Фэйбер провел 82 игры и записал на свой счет 47 (8+39) очков при полезности «0» и среднем игровом времени 24:58.

сыграл 82 матча и отметился 47 (9+38) баллами при полезности «минус 26» и среднем игровом времени 21:28.