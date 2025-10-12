Клопп о 0+1 Виртца в 10 играх за «Ливерпуль»: «Это талант, который появляется раз в столетие. Рано или поздно он это снова покажет. Если кто-то переживает – не надо!»
В 10 матчах за мерсисайдцев 22-летний хавбек, купленный у «Байера» летом за 116 млн фунтов, сделал одну голевую передачу.
«Касаемо Флориана Вирца – мне не о чем беспокоиться, это игрок выдающегося качества. Все, конечно же, в порядке – и все это знают. Дискуссию немного раздули.
«Ливерпуль» проиграл три матча подряд – это непривычно, давно такого не случалось. Но это нормально, так бывает в жизни. Поэтому эти вещи и обсуждают. Я достаточно долго сам был в центре подобных дискуссий и могу вам сказать: ничто не интересует людей там меньше, чем публичные разговоры, которые вокруг этого ведутся. Так что все в порядке, все будет хорошо», – сказал бывший главный тренер «Ливерпуля» в интервью RTL.
По словам Клоппа, Виртц – «талант, который появляется раз в столетие, и рано или поздно он снова начнет показывать это в каждом матче, как делал в «Байере».
«Если кто-то переживает – не надо! Можете перестать волноваться», – добавил немец.