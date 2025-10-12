0

Нидерланды – Финляндия. Онлайн-трансляция начнется в 19:00

Сборная Нидерландов примет Финляндию в 8-м туре отбора ЧМ-2026.

Матч пройдет в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Оkkо.

Таблицы отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

