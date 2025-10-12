Нидерланды – Финляндия. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
Сборная Нидерландов примет Финляндию в 8-м туре отбора ЧМ-2026.
Матч пройдет в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Оkkо.
Квалификация ЧМ. 8 тур
12 октября 16:00, Йохан Кройфф Арена
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
