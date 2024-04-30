Ньюи подал документы об увольнении, ключевой фактор ухода из «Ред Булл» – трения и недооценка со стороны Хорнера (Autosport)
Главные автоспортивные издания подтверждают сенсационный уход Ньюи из «Ред Булл».
Как ранее сообщили в Германии, «Ред Булл» может уже сегодня, 30 апреля, выпустить заявление об уходе главы конструкторского бюро Эдриана Ньюи.
Источники Autosport также передают, что объявление состоится в ближайшее время – «потенциально до Гран-при Майами», который пройдет в эти выходные, с 3 по 5 мая. Ньюи уже подал документы об увольнении.
Утверждается, что специалист на некоторое время останется на своем посту и покинет команду не позднее начала 2025 года.
Ньюи объяснил причины решения в письме руководству. Ключевым фактором стали испорченные отношения с руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером в свете борьбы за власть и скандала, связанного с обвинениями менеджера в неподобающем поведении.
Упоминается и недовольство Ньюи оценкой своей работы со стороны Хорнера. Так, в конце прошлого года Кристиан сообщил в интервью, что «техническая команда под управлением Пьера Ваше превосходно себя проявляет и не зависит от Эдриана».
Тогда же глава команды упомянул, что «Манчестер Юнайтед» в 1997 году пережил уход главной звезды – Эрика Кантона.
Autosport сообщает, что дальнейшая судьба Ньюи неизвестна, и перечисляет «пять очевидных вариантов»: трансфер в «Мерседес», «Астон Мартин», «Макларен», «Феррари» или уход из «Формулы-1». Наиболее логичной опцией изданию кажется Скудерия.
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Почитывает нас, забаненых, мазохист
Вся белеберда началась с переходом липового в Феррари,
Британцам принципиально нужен 8 титул , против 7 Шумахера. С нынешним Максом в Редбуле титул Люси это событие с вероятностью ноль, думаю заинтересованные люди это хорошо понимают, и просто переходом Люси в Феррари тоже титул не светит . Выход только один - развалить редбул и шансы в разы вырастут!
У Макларена всё больше и больше шансов.