Ньюи подал документы об увольнении, ключевой фактор ухода из «Ред Булл» – трения и недооценка со стороны Хорнера (Autosport)

Главные автоспортивные издания подтверждают сенсационный уход Ньюи из «Ред Булл».

Как ранее сообщили в Германии, «Ред Булл» может уже сегодня, 30 апреля, выпустить заявление об уходе главы конструкторского бюро .

Источники Autosport также передают, что объявление состоится в ближайшее время – «потенциально до », который пройдет в эти выходные, с 3 по 5 мая. Ньюи уже подал документы об увольнении.

Утверждается, что специалист на некоторое время останется на своем посту и покинет команду не позднее начала 2025 года.

Ньюи объяснил причины решения в письме руководству. Ключевым фактором стали испорченные отношения с руководителем «Ред Булл» в свете борьбы за власть и скандала, связанного с обвинениями менеджера в неподобающем поведении.

Упоминается и недовольство Ньюи оценкой своей работы со стороны Хорнера. Так, в конце прошлого года Кристиан сообщил в интервью, что «техническая команда под управлением Пьера Ваше превосходно себя проявляет и не зависит от Эдриана».

Тогда же глава команды упомянул, что «Манчестер Юнайтед» в 1997 году пережил уход главной звезды – Эрика Кантона.

Autosport сообщает, что дальнейшая судьба Ньюи неизвестна, и перечисляет «пять очевидных вариантов»: трансфер в « », «Астон Мартин», «Макларен», « » или уход из «Формулы-1». Наиболее логичной опцией изданию кажется Скудерия.

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