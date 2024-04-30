Ньюи подал документы об увольнении, ключевой фактор ухода из «Ред Булл» – трения и недооценка со стороны Хорнера (Autosport)

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Главные автоспортивные издания подтверждают сенсационный уход Ньюи из «Ред Булл».

Как ранее сообщили в Германии, «Ред Булл» может уже сегодня, 30 апреля, выпустить заявление об уходе главы конструкторского бюро Эдриана Ньюи.

Источники Autosport также передают, что объявление состоится в ближайшее время – «потенциально до Гран-при Майами», который пройдет в эти выходные, с 3 по 5 мая. Ньюи уже подал документы об увольнении.

Утверждается, что специалист на некоторое время останется на своем посту и покинет команду не позднее начала 2025 года.

Ньюи объяснил причины решения в письме руководству. Ключевым фактором стали испорченные отношения с руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером в свете борьбы за власть и скандала, связанного с обвинениями менеджера в неподобающем поведении.

Упоминается и недовольство Ньюи оценкой своей работы со стороны Хорнера. Так, в конце прошлого года Кристиан сообщил в интервью, что «техническая команда под управлением Пьера Ваше превосходно себя проявляет и не зависит от Эдриана».

Тогда же глава команды упомянул, что «Манчестер Юнайтед» в 1997 году пережил уход главной звезды – Эрика Кантона.

Autosport сообщает, что дальнейшая судьба Ньюи неизвестна, и перечисляет «пять очевидных вариантов»: трансфер в «Мерседес», «Астон Мартин», «Макларен», «Феррари» или уход из «Формулы-1». Наиболее логичной опцией изданию кажется Скудерия.

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20 комментариев
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Вот прям очень хотелось бы, чтобы перешёл в Феррари. Ньюи всю жизнь работал в Англии, и было бы интересно посмотреть на то, как он проявит себя в милом итальянском бардаке.
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Ответ Клименко
О, Лука минусы включил со всех своих аккаунтов, стоило про него написать)
преподобный, как известно, гонки не смотрит, но на форум заглядывает исправно!
Почитывает нас, забаненых, мазохист
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+6
Ответ Scorpio
преподобный, как известно, гонки не смотрит, но на форум заглядывает исправно! Почитывает нас, забаненых, мазохист
Да, представь как ему неудобно кликать и разблокировать каждое сообщение от юзеров, которые у него в "черном списке". Лука в жизни представляется мне таким толстячком с надутыми щечками и опущенными уголками губ от вечного пессимизма
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Давно заметил, слухи в F1, чаще подтверждаются. Теперь в уход Макса в 26 лично я, не иронично, верю.
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О, Лука минусы включил со всех своих аккаунтов, стоило про него написать)
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Элканн, твой выход
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Лепят Люси очередной липовый титул,
Вся белеберда началась с переходом липового в Феррари,
Британцам принципиально нужен 8 титул , против 7 Шумахера. С нынешним Максом в Редбуле титул Люси это событие с вероятностью ноль, думаю заинтересованные люди это хорошо понимают, и просто переходом Люси в Феррари тоже титул не светит . Выход только один - развалить редбул и шансы в разы вырастут!
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Из австрийского бардака Ньюи в итальянский бардак не пойдёт.
У Макларена всё больше и больше шансов.
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Элкану нужно позволить старому дьяволу сконструировать суперкар и назвать его Ferrari Newey. Такое предложение не перебить
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А помните, когда Йос сказал что Хорнер разваливает команду, здесь на него говнились? Сейчас вам то же самое говорит Ньюи.
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Мне местный глубинный народ рассказывал, что Хорнер - красавчик, на котором все держится, и никто из Рб не уйдет😂😂😬
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