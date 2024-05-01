Вратарь «Торонто» Уолл отразил 27 из 28 бросков «Бостона» в 5-м матче серии, став 2-й звездой. Самсонов остался в запасе

Теги Торонто Бостон Кубок Стэнли НХЛ Илья Самсонов Джозеф Уолл Хоккей

Джозеф Уолл отразил 27 из 28 бросков «Бостона» в 5-м матче серии.

«Торонто» обыграл «Брюинс» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:1 ОТ, 2-3). 

25-летний вратарь «Лифс» впервые в этом плей-офф вышел в старте и был признан второй звездой. Илья Самсонов был запасным вратарем. 

Матч в плей-офф стал для Уолла 6-м за карьеру (92,9% сэйвов, коэффициент надежности 1,94), победа – 2-й. 

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Когда серия уже слита физрук додумался поставить Уолла. Хотя это стояло делать из самого начала. Шансов на проход было бы больше
+3
0
+3
Торонто выйграло... совпадение?
0
0
0
ждем камбэк
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий