Вратарь «Торонто» Уолл отразил 27 из 28 бросков «Бостона» в 5-м матче серии, став 2-й звездой. Самсонов остался в запасе

Джозеф Уолл отразил 27 из 28 бросков «Бостона» в 5-м матче серии.

« » обыграл «Брюинс» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:1 ОТ, 2-3).

25-летний вратарь «Лифс» впервые в этом плей-офф вышел в старте и был признан второй звездой. был запасным вратарем.

Матч в плей-офф стал для Уолла 6-м за карьеру (92,9% сэйвов, коэффициент надежности 1,94), победа – 2-й.