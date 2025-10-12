  • Спортс
  • Пономарев против отъезда Глебова в Европу: «Зачем в 19 лет в Италию? Только изуродовать парня, там будут эксплуатировать. Отличный пример – Акинфеев, он никуда не перешел»
33

Пономарев против отъезда Глебова в Европу: «Зачем в 19 лет в Италию? Только изуродовать парня, там будут эксплуатировать. Отличный пример – Акинфеев, он никуда не перешел»

Владимир Пономарев посоветовал Кириллу Глебову не ехать играть в Европу.

Сегодня стало известно, что 19-летний полузащитник ЦСКА и сборной России интересен «Интеру», «Аталанте», «Ньюкаслу» и «Лейпцигу». Ранее сообщалось об интересе со стороны «Атлетико», «Ромы» и «Бенфики».

«Сейчас Глебову ни в коем случае нельзя даже задумываться о переезде в Европу. Нужно еще как следуют заматереть в чемпионате России.

Зачем Кириллу в 19 лет ехать в Италию? Только изуродовать парня… Его не станут там жалеть. Глебова будут эксплуатировать. Это у нас он может где-то отдохнуть и подлечиться, а в Европе нужно вспахивать каждую игру.

Если Глебову сейчас 19 лет, то только в 23 года нужно думать о переезде, если он вообще захочет. Но вопрос – зачем туда ехать?

Есть ряд примеров в том же ЦСКА, кто потерялся после перехода. Тот же Федор Чалов… В Швейцарии никому не понравился. Сейчас в Греции его хотят отдать в аренду. Это морально убивает спортсмена. Играл бы себе в ЦСКА и забивал хотя бы.

Отличный такой пример – Игорь Акинфеев. Он никуда не перешел. Поэтому Глебову не стоит ехать», – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Пономарев.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
