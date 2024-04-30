Юристы Ньюи добиваются права на работу в другой команде с 2025 года после ухода Эдриана из «Ред Булл» (BBC)

Ньюи стремится освободиться от контрактных обязательств перед «Ред Булл».

Юристы Эдриана Ньюи обсуждают досрочный уход конструктора из «Ред Булл», который позволил бы ему готовиться к смене технического регламента в другой команде, утверждает BBC.

Предполагается, что контракт Ньюи, истекающий в конце 2025-го, включает в себя пункт об обязательном годовом отпуске. В таком случае Эдриан не смог бы работать на конкурентов до 2027-го.

Тем не менее, юристы добиваются права присоединиться к другому коллективу уже в следующем году, сообщает канал со ссылкой на «высокопоставленные источники, близкие к «Ред Булл» и Ньюи».

Неизвестно, куда отправится 65-летний британец, однако « » в статье называют «явным фаворитом».

С сезона-2026 в силу вступят новые технические и моторные правила в «Формуле-1».

Кроме того, BBC сообщает, что официальное заявление «Ред Булл» об уходе Ньюи состоится не раньше четверга, 2 мая. Это связано с тем, что 30 апреля и 1 мая в «Ф-1» вспоминают Роланда Ратценбергера и , которые погибли ровно 30 лет назад в «черный уик-энд», на Гран-при Сан-Марино-1994. Ньюи был конструктором « », за который тогда выступал Сенна.

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