Юристы Ньюи добиваются права на работу в другой команде с 2025 года после ухода Эдриана из «Ред Булл» (BBC)

Теги Айртон Сенна Феррари Эдриан Ньюи Ред Булл Уильямс Формула-1 регламент Гран-при Сан-Марино Авто

Ньюи стремится освободиться от контрактных обязательств перед «Ред Булл».

Юристы Эдриана Ньюи обсуждают досрочный уход конструктора из «Ред Булл», который позволил бы ему готовиться к смене технического регламента в другой команде, утверждает BBC.

Предполагается, что контракт Ньюи, истекающий в конце 2025-го, включает в себя пункт об обязательном годовом отпуске. В таком случае Эдриан не смог бы работать на конкурентов до 2027-го.

Тем не менее, юристы добиваются права присоединиться к другому коллективу уже в следующем году, сообщает канал со ссылкой на «высокопоставленные источники, близкие к «Ред Булл» и Ньюи».

Неизвестно, куда отправится 65-летний британец, однако «Феррари» в статье называют «явным фаворитом».

С сезона-2026 в силу вступят новые технические и моторные правила в «Формуле-1».

Кроме того, BBC сообщает, что официальное заявление «Ред Булл» об уходе Ньюи состоится не раньше четверга, 2 мая. Это связано с тем, что 30 апреля и 1 мая в «Ф-1» вспоминают Роланда Ратценбергера и Айртона Сенну, которые погибли ровно 30 лет назад в «черный уик-энд», на Гран-при Сан-Марино-1994. Ньюи был конструктором «Уильямса», за который тогда выступал Сенна.

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5 комментариев
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Вообще, Ред Бул мог бы, так сказать, с учетом всех заслуг, отпустить Ньюи без каких-либо условий…
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Во всех статьях говорят о переходе в Феррари. А Ньюи возьмёт и сделает финт ушами - перейдёт в ########.
ХаасХаас?
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Ответ Shico_I
Вообще, Ред Бул мог бы, так сказать, с учетом всех заслуг, отпустить Ньюи без каких-либо условий…
Заслуги заслугами, но он же собирается к конкурентам переходить
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Ответ Serge Vendino
Заслуги заслугами, но он же собирается к конкурентам переходить
И что он Феррари расскажет дельного если в 26м новый регламент?
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