Генсек РФС о внимании Минспорта к футболу: «Это самый популярный вид спорта в России. Если уполномоченный орган хочет обсудить вопросы его развития, он имеет право»

Генсек РФС высказался о пристальном внимании Минспорта к футболу.

Министр спорта Михаил Дегтярев ранее заявил, что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в Мир РПЛ планируется ужесточить по схеме «10 легионеров в заявке – 5 на поле».

– В последнее время появляется много инициатив и предложений от Минспорта в отношении футбола. Не беспокоит такое пристальное внимание конкретно к футболу?

– Почему нас должно это беспокоить? Футбол – самый популярный вид спорта в стране, отсюда и внимание. Существует много различных вопросов, касающихся развития спорта – если уполномоченный орган государственной власти хочет их обсудить, он имеет на это полное право.

Разделяю ли я мнение Дегтярева о том, как развивать футбол в России? Есть те цели и задачи, которые озвучивает министр – они полностью коррелируют с программой и концепцией развития футбола. А про методы достижения этих целей можно подискутировать. РФС достаточно регулярно общается с Министерством спорта, контакт у нас постоянный, – сказал Максим Митрофанов .