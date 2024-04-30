НБА. Плей-офф. «Нью-Йорк» примет «Филадельфию», «Кливленд» – «Орландо», «Милуоки» – «Индиану»
Сегодня состоятся три матча 1-го раунда плей-офф НБА.
«Нью-Йорк» на своей площадке попытается завершить серию с «Филадельфией» (3-1). «Кливленд» примет «Орландо» (2-2), «Милуоки» дома попытается продлить противостояние с «Индианой» (1-3).
Первый раунд (до четырех побед)
Пятые матчи
- Дата проведения
- 1 мая, 02.00, «Madison Square Garden»
«Нью-Йорк» ведет в серии 3-1.
- Дата проведения
- 1 мая, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
В серии ничья – 2-2.
- Дата проведения
- 1 мая, 04.30, «Fiserv Forum»
«Индиана» ведет в серии 3-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.