НБА. Плей-офф. «Нью-Йорк» примет «Филадельфию», «Кливленд» – «Орландо», «Милуоки» – «Индиану»

Сегодня состоятся три матча 1-го раунда плей-офф НБА.

«Нью-Йорк» на своей площадке попытается завершить серию с «Филадельфией» (3-1). « » примет « » (2-2), « » дома попытается продлить противостояние с «Индианой» (1-3).

Первый раунд (до четырех побед)

Пятые матчи

« » ведет в серии 3-1.

В серии ничья – 2-2.

«Индиана» ведет в серии 3-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.