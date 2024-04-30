НБА. Плей-офф. «Нью-Йорк» примет «Филадельфию», «Кливленд» – «Орландо», «Милуоки» – «Индиану»

Теги результаты Кливленд Индиана Милуоки Нью-Йорк Орландо Филадельфия НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня состоятся три матча 1-го раунда плей-офф НБА.

«Нью-Йорк» на своей площадке попытается завершить серию с «Филадельфией» (3-1). «Кливленд» примет «Орландо» (2-2), «Милуоки» дома попытается продлить противостояние с «Индианой» (1-3).

НБА

Плей-офф

Первый раунд (до четырех побед)

Пятые матчи

Нью-Йорк – Филадельфия
Дата проведения
1 мая, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

«Нью-Йорк» ведет в серии 3-1.

Кливленд – Орландо
Дата проведения
1 мая, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

В серии ничья – 2-2.

Милуоки – Индиана
Дата проведения
1 мая, 04.30, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

«Индиана» ведет в серии 3-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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5 комментариев
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В общем сегодня Бакс обыгрывает сегодня Индиану и в следующих 2 встречах. Затем делают камбеки с 1-3 в последущих 3 сериях включительно финальной! Все, проклятие физрука разрушено, все хейтеры переобуваются и возносят Дока до небес. Он заканчивает карьеру сразу после финала. Через 15 лет престарелый Спайк Ли экранизирует знаменитый поход Дока до финала. Главную роль исполняет Уилл Смит конечно же. Слегка набравший вес, поседевший Уилл получая Оскар за лучшую роль, хриплым голосом, со слезами на глазах произносит знаменитую, можно сказать культовую мотивационную речь коуча- Let’s go guys, come on! We can do this!!!
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За Нью-Йорк! Друзья по сборной и рыбалке уже ждут фейк mvp с удочками возле озера
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Матч серии Орландо Кливленд будет в Кливленде, это означает что по традиции домашняя команда побеждает
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Процесс должен завершиться сегодня
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Кому как не Камон Летсгоувичу знать что делать при счёте 3-1. Осталось эти знания как-то Карлайлу передать.
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