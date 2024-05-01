Кузнецов набрал 1+1 в матче с «Айлендерс», забив замедленный буллит и став 3-й звездой. У него 2+2 в 5 играх плей-офф

Теги Каролина Кубок Стэнли НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Евгений Кузнецов набрал 2 (1+1) очка в матче с «Айлендерс» (6:3, 4-1).

Форвард «Каролины» признан третьей звездой игры 1-го раунда Кубка Стэнли.

На 14-й минуте россиянин реализовал штрафной бросок в замедленном стиле, а на 45-й – ассистировал Стефану Ноусену.

Всего в 5 играх текущего плей-офф на счету Кузнецова 4 (2+2) балла.

Сегодня за 10:46 (1:04 – в большинстве) у нападающего 2 броска в створ ворот, 75% выигранных вбрасываний (9 из 12), полезность – «плюс 2».

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4 комментария
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Кузя не подкачай, удачи с Копами
+4
0
+4
что то совсем мало айс тайма у Евгения..
+3
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+3
хорошую игру провёл, молодец.
но с копами будет сложнее, думаю. обе команды сверхмотивированы, битва будет в каждом матче серии
+1
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+1
Ох , этот взгляд Семёна)
Вратари не любят кузины булиты 😄
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