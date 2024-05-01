Кузнецов набрал 1+1 в матче с «Айлендерс», забив замедленный буллит и став 3-й звездой. У него 2+2 в 5 играх плей-офф

Евгений Кузнецов набрал 2 (1+1) очка в матче с «Айлендерс» (6:3, 4-1).

Форвард «Каролины» признан третьей звездой игры 1-го раунда Кубка Стэнли.

На 14-й минуте россиянин реализовал штрафной бросок в замедленном стиле, а на 45-й – ассистировал Стефану Ноусену.

Всего в 5 играх текущего плей-офф на счету 4 (2+2) балла.

Сегодня за 10:46 (1:04 – в большинстве) у нападающего 2 броска в створ ворот, 75% выигранных вбрасываний (9 из 12), полезность – «плюс 2».