Кузнецов набрал 1+1 в матче с «Айлендерс», забив замедленный буллит и став 3-й звездой. У него 2+2 в 5 играх плей-офф
Евгений Кузнецов набрал 2 (1+1) очка в матче с «Айлендерс» (6:3, 4-1).
Форвард «Каролины» признан третьей звездой игры 1-го раунда Кубка Стэнли.
На 14-й минуте россиянин реализовал штрафной бросок в замедленном стиле, а на 45-й – ассистировал Стефану Ноусену.
Всего в 5 играх текущего плей-офф на счету Кузнецова 4 (2+2) балла.
Сегодня за 10:46 (1:04 – в большинстве) у нападающего 2 броска в створ ворот, 75% выигранных вбрасываний (9 из 12), полезность – «плюс 2».
но с копами будет сложнее, думаю. обе команды сверхмотивированы, битва будет в каждом матче серии
Вратари не любят кузины булиты 😄