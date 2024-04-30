Кубок Стэнли. «Бостон» примет «Торонто», «Каролина» сыграет с «Айлендерс», «Виннипег» против «Колорадо»

«Бостон» принимает «Торонто» в пятом матче серии Кубка Стэнли.

« » встретится с « », « » сыграет против « », « » в гостях у «Ванкувера».

НХЛ

Кубок Стэнли

Первый раунд

Счет в серии: 3-1

Счет в серии: 3-1

Счет в серии: 1-3

Счет в серии: 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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