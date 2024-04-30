Кубок Стэнли. «Бостон» примет «Торонто», «Каролина» сыграет с «Айлендерс», «Виннипег» против «Колорадо»
«Бостон» принимает «Торонто» в пятом матче серии Кубка Стэнли.
«Каролина» встретится с «Айлендерс», «Виннипег» сыграет против «Колорадо», «Нэшвилл» в гостях у «Ванкувера».
Первый раунд
- Дата проведения
- 1 мая, 02.00, «TD Garden»
Счет в серии: 3-1
- Дата проведения
- 1 мая, 02.30, «PNC Arena»
Счет в серии: 3-1
- Дата проведения
- 1 мая, 04.30, «MTS Centre»
Счет в серии: 1-3
- Дата проведения
- 1 мая, 05.00, «Rogers Arena»
Счет в серии: 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Хотя Колоадо, конечно, не должны были быть легкой прогулкой. Реализация на пиковом уровне