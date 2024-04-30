Кубок Стэнли. «Бостон» примет «Торонто», «Каролина» сыграет с «Айлендерс», «Виннипег» против «Колорадо»

Теги результаты матчей Айлендерс Торонто Бостон Каролина Кубок Стэнли Нэшвилл Ванкувер Колорадо НХЛ Виннипег Хоккей

«Бостон» принимает «Торонто» в пятом матче серии Кубка Стэнли.

«Каролина» встретится с «Айлендерс», «Виннипег» сыграет против «Колорадо», «Нэшвилл» в гостях у «Ванкувера».

НХЛ

Кубок Стэнли

Первый раунд

Бостон – Торонто
Дата проведения
1 мая, 02.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-1

Каролина – Айлендерс
Дата проведения
1 мая, 02.30, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-1

Виннипег – Колорадо
Дата проведения
1 мая, 04.30, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-3

Ванкувер – Нэшвилл
Дата проведения
1 мая, 05.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

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6 комментариев
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За крестьян Бриндамора. Пора завершать серию
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Сегодня очень интересный игровой день из турнира могут вылететь сразу 4 команды!
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Эх Джетс, Джетс. Впервые за 4 года наконец-то начали красиво играть, а руки дрожат как у дворовой команды.
Хотя Колоадо, конечно, не должны были быть легкой прогулкой. Реализация на пиковом уровне
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За продление всех серий!!!
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Ответ Марсель Объелся
За крестьян Бриндамора. Пора завершать серию
Пора бы уже и в финале играть)
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