Варламов пропустил 5 шайб после 32 бросков в 5-м матче серии с «Каролиной». Он завершил плей-офф с 91,4% сэйвов

Теги Айлендерс Каролина Кубок Стэнли Семен Варламов НХЛ Хоккей

Семен Варламов пропустил 5 шайб после 32 бросков в 5-м матче серии с «Каролиной».

«Айлендерс» уступили «Харрикейнс» (3:6, 1-4 в серии первого раунда плей-офф) и вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли. 

35-летний вратарь клуба с Лонг-Айленда сыграл во всех 5 матчах серии. Он 4 раза выходил в старте, а в третьей игре заменил Илью Сорокина во втором периоде.

Россиянин отразил в общей сложности 91,4% бросков при коэффициенте надежности 2,70. 

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