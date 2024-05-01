Варламов пропустил 5 шайб после 32 бросков в 5-м матче серии с «Каролиной». Он завершил плей-офф с 91,4% сэйвов
Семен Варламов пропустил 5 шайб после 32 бросков в 5-м матче серии с «Каролиной».
«Айлендерс» уступили «Харрикейнс» (3:6, 1-4 в серии первого раунда плей-офф) и вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли.
35-летний вратарь клуба с Лонг-Айленда сыграл во всех 5 матчах серии. Он 4 раза выходил в старте, а в третьей игре заменил Илью Сорокина во втором периоде.
Россиянин отразил в общей сложности 91,4% бросков при коэффициенте надежности 2,70.