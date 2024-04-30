«Динамо» объявило об уходе капитана клуба Миронова. Он провел 11 сезонов за команду

Теги Спартак переходы КХЛ Динамо Андрей Миронов Хоккей

«Динамо» объявило об уходе Андрея Миронова.

«Игрок, который стал символом последнего десятилетия в жизни клуба, не наденет свитер с литерой Д в новом сезоне.

За 12 лет на взрослом уровне защитник прошел путь от молодого игрока до капитана и рекордсмена московского «Динамо». За это время было многое: победа в Кубке Гагарина, две бронзы молодежного чемпионата мира, серебро и бронза мирового первенства в составе национальный сборной, отъезд в НХЛ, первая шайба за «Колорадо», возвращение домой и многое другое.

Все это время болельщики, клуб и игрок были вместе. Были.

В последнем сезоне за родной клуб Андрей Миронов перекрыл достижение Василия Первухина по количеству передач (127) среди динамовских защитников за всю историю клуба, а также обновил вечный рекорд Сергей Вышедкевича по количеству игр за «Динамо». Новое достижение отныне – 644 игры в составе бело-голубых.

История выступления Андрея Миронова остановилась на цифрах в 43 шайбы, 130 голевых передач и показателе полезности «+48».

Теперь все будет по-другому, а у «Динамо» будет новый капитан.

Мы благодарим Андрея Миронова за все, что он делал для «Динамо» и болельщиков. Сегодня, 30 апреля 2024 года, в этой длинной и невероятной истории ставится точка. Хоккеист принял решение отклонить контрактное предложение бело-голубых и бросить себе новый вызов в карьере.

Успехов на льду, Андрей!» – говорится в сообщении клуба.

В сезоне-2023/24 Миронов провел 66 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 21 (5+16) балл при полезности «плюс 13» и среднем игровом времени 19:35.

В плей-офф защитник сыграл 10 игр и не отметился результативными действиями при полезности «минус 2» и среднем игровом времени 20:34.

Миронов провел 11 полных сезонов в «Динамо». Хоккеист дебютировал за клуб в сезоне-2012/13. Ранее появилась информация о том, что он перейдет в «Спартак».

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5 комментариев
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Спасибо, Андрей, и удачи!
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добро пожаловать в спартак
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Спасибо за всё,ну я считаю что он не усиливал оборону Динамо
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Прощай мельник!!!
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