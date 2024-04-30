«Динамо» объявило об уходе капитана клуба Миронова. Он провел 11 сезонов за команду
«Динамо» объявило об уходе Андрея Миронова.
«Игрок, который стал символом последнего десятилетия в жизни клуба, не наденет свитер с литерой Д в новом сезоне.
За 12 лет на взрослом уровне защитник прошел путь от молодого игрока до капитана и рекордсмена московского «Динамо». За это время было многое: победа в Кубке Гагарина, две бронзы молодежного чемпионата мира, серебро и бронза мирового первенства в составе национальный сборной, отъезд в НХЛ, первая шайба за «Колорадо», возвращение домой и многое другое.
Все это время болельщики, клуб и игрок были вместе. Были.
В последнем сезоне за родной клуб Андрей Миронов перекрыл достижение Василия Первухина по количеству передач (127) среди динамовских защитников за всю историю клуба, а также обновил вечный рекорд Сергей Вышедкевича по количеству игр за «Динамо». Новое достижение отныне – 644 игры в составе бело-голубых.
История выступления Андрея Миронова остановилась на цифрах в 43 шайбы, 130 голевых передач и показателе полезности «+48».
Теперь все будет по-другому, а у «Динамо» будет новый капитан.
Мы благодарим Андрея Миронова за все, что он делал для «Динамо» и болельщиков. Сегодня, 30 апреля 2024 года, в этой длинной и невероятной истории ставится точка. Хоккеист принял решение отклонить контрактное предложение бело-голубых и бросить себе новый вызов в карьере.
Успехов на льду, Андрей!» – говорится в сообщении клуба.
В сезоне-2023/24 Миронов провел 66 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 21 (5+16) балл при полезности «плюс 13» и среднем игровом времени 19:35.
В плей-офф защитник сыграл 10 игр и не отметился результативными действиями при полезности «минус 2» и среднем игровом времени 20:34.
Миронов провел 11 полных сезонов в «Динамо». Хоккеист дебютировал за клуб в сезоне-2012/13. Ранее появилась информация о том, что он перейдет в «Спартак».