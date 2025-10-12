Игрок «Оренбурга-2» Минатулаев забил прямым ударом с углового «Рубину-2». Хавбек – лучший бомбардир команды с 10 голами

Омар Минатулаев забил красивый гол в Leon Второй лиге Б.

Футболист отличился в матче «Оренбурга-2» против «Рубина-2» в 25-м туре группы 4 соревнования (1:1). Минатулаев открыл счет на 5-й минуте прямым ударом с углового. Это десятый гол полузащитника в сезоне-2025.

После 25 туров группы 4 Второй лиги Б «Оренбург-2» идет четвертым в таблице, «Рубин-2» находится на седьмой строчке. В следующем матче оренбуржцы 19 октября примет «Уралец-ТС», команда из Казани в тот же день сыграет в гостях с «КДВ».