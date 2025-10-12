  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игрок «Оренбурга-2» Минатулаев забил прямым ударом с углового «Рубину-2». Хавбек – лучший бомбардир команды с 10 голами
Видео
0

Игрок «Оренбурга-2» Минатулаев забил прямым ударом с углового «Рубину-2». Хавбек – лучший бомбардир команды с 10 голами

Омар Минатулаев забил красивый гол в Leon Второй лиге Б.

Футболист отличился в матче «Оренбурга-2» против «Рубина-2» в 25-м туре группы 4 соревнования (1:1). Минатулаев открыл счет на 5-й минуте прямым ударом с углового. Это десятый гол полузащитника в сезоне-2025.

После 25 туров группы 4 Второй лиги Б «Оренбург-2» идет четвертым в таблице, «Рубин-2» находится на седьмой строчке. В следующем матче оренбуржцы 19 октября примет «Уралец-ТС», команда из Казани в тот же день сыграет в гостях с «КДВ».

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «Второй Дивизион | Вторая Лига»
logoРубин-2
logoОренбург-2
logoОмар Минатулаев
logoВторая лига Б
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Мбаппе о современном футболе: «Сейчас больше тактики, методологии. Тренеры больше влияют на игру команды, раньше влияние было у игроков»
15 минут назад
Фарерские острова выиграли 3 матча подряд впервые в истории. Сборная сохраняет шансы выйти на ЧМ
3926 минут назад
Беларусь потеряла шансы выйти на ЧМ-2026. У команды 4 поражения подряд в отборе с общим счетом 2:15 и 0 очков
1832 минуты назад
Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды разгромили Финляндию, Беларусь уступила Шотландии, Фареры победили Чехию, Хорватия сыграет с Гибралтаром
6436 минут назадLive
Сыграйте в игру детства и получите ретрофутболку любимой легенды!
34 минуты назадТесты и игры
Нидерланды разгромили Финляндию – 4:0. Команда Кумана не проигрывает в отборе ЧМ и лидирует в группе
446 минут назад
Клопп о 0+1 Виртца в 10 играх за «Ливерпуль»: «Это талант, который появляется раз в столетие. Рано или поздно он это снова покажет. Если кто-то переживает – не надо!»
1250 минут назад
Мбаппе о ЧМ-2022: «Аргентина заслужила победу. Она была лучше Франции весь финал»
3654 минуты назад
Пономарев против отъезда Глебова в Европу: «Зачем в 19 лет в Италию? Только изуродовать парня, там будут эксплуатировать. Отличный пример – Акинфеев, он никуда не перешел»
33сегодня, 17:11
У Депая 1+2 за тайм с Финляндией. Лучший бомбардир в истории Нидерландов набрал 11 очков в отборе к ЧМ-2026, больше только у Холанда – 14
20сегодня, 16:57
Ко всем новостям
Последние новости
Основатель Golden Boy о 23 млн евро за Батракова: «Эти данные нелепы, Transfermarkt хорош в плане статистики, но не в стоимости игроков. Необъективная цена»
210 минут назад
Виктор Гусев о «Динамо»: «Говорить о золотых медалях в этом сезоне сложно. Но я верю, потому что есть очень хорошие проблески»
117 минут назад
Игрок «Амкара» Галлямов забил «Акрону-2» после навеса. Защитник подавал с края штрафной, мяч закрутился в ворота
23 минуты назадВидео
Самолет сборной Нигерии из-за «большой трещины» на лобовом стекле совершил экстренную посадку в Анголе после матча с Лесото. Никто не пострадал
339 минут назад
Игроки «Монпелье» якобы подвергали «буллингу и психологическому насилию» Акора Адамса. Хазри опровергает это: «Он играл во всех матчах – я бы хотел пережить такую «травлю»
1сегодня, 17:28
«Дьокереш – настоящий зверь, животное. Тренировки с ним помогают защитникам стать лучше». Москера о форварде «Арсенала»
9сегодня, 17:25
«Карпин в числе сильнейших тренеров в истории сборной. Когда он пришел после Черчесова, результат не заставил себя ждать». Смородская о специалисте
25сегодня, 16:30
Канчельскис о Батракове в Европе: «Если есть хорошие варианты – нужно ехать. Но в команду первой пятерки, а не из середины таблицы. Чтобы было за что бороться и дальше двигаться»
4сегодня, 16:15
Мхитарян о Моуринью: «Он помог мне вырасти как личности, ставил в трудное положение, чтобы увидеть, смогу ли я выбраться. Жозе объяснил мне, как устроен футбольный мир, я благодарен»
4сегодня, 16:01
Гиу о «Барселоне»: «Я мог бы сыграть больше, но в команде был Левандовски, подписали Роке – было ясно, что мне нет места. С Фликом я говорил только один раз»
4сегодня, 15:59