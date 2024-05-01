СКА как свободных агентов переподпишет Хайруллина, Воробьева, Земченка, Педана, Зыкова и Дедунова. Клубу нужно вписаться в потолок зарплат

СКА расторг контракты с шестью игроками, чтобы их переподписать.

сообщила, что петербургский клуб расторг договоры с защитниками , Артемом Земченком, а также нападающими (с сохранением прав), (с сохранением прав), Валентином Зыковым и Павлом Дедуновым.

Ожидается, что переподпишет соглашения со всеми хоккеистами, чтобы соответствовать потолку зарплат лиги. Ранее петербуржцы объявили о том, что команду покинули еще шесть игроков.

«Часть хоккеистов переподпишет соглашения с клубом как неограниченно свободные агенты. Ловко придумано», – написал журналист Михаил Зислис.

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин добавил, что по новому регламенту клубы должны вписаться в потолок зарплат к 1 мая, а не к началу сезона, как раньше.

Потолок зарплат в КХЛ – 900 миллионов рублей.

В прошедшем сезоне СКА проиграл «Автомобилисту» со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.