СКА как свободных агентов переподпишет Хайруллина, Воробьева, Земченка, Педана, Зыкова и Дедунова. Клубу нужно вписаться в потолок зарплат

Теги СКА КХЛ Павел Дедунов Андрей Педан Артем Земченок Валентин Зыков Михаил Воробьев Марат Хайруллин потолок зарплат Хоккей

СКА расторг контракты с шестью игроками, чтобы их переподписать.

КХЛ сообщила, что петербургский клуб расторг договоры с защитниками Андреем Педаном, Артемом Земченком, а также нападающими Маратом Хайруллиным (с сохранением прав), Михаилом Воробьевым (с сохранением прав), Валентином Зыковым и Павлом Дедуновым.

Ожидается, что СКА переподпишет соглашения со всеми хоккеистами, чтобы соответствовать потолку зарплат лиги. Ранее петербуржцы объявили о том, что команду покинули еще шесть игроков.

«Часть хоккеистов переподпишет соглашения с клубом как неограниченно свободные агенты. Ловко придумано», – написал журналист Михаил Зислис.

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин добавил, что по новому регламенту клубы должны вписаться в потолок зарплат к 1 мая, а не к началу сезона, как раньше.

Потолок зарплат в КХЛ – 900 миллионов рублей.

В прошедшем сезоне СКА проиграл «Автомобилисту» со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

4 комментария
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Эти клоуны уже якобы срезали зарплату Хайруллину на 20 лямов. Хотят срезать ещё, чтобы он им доплачивал? Это дно.
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Кручу-верчу,всех обмануть хочу.
А что регламент по этому поводу говорит?
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Ответ Dr Gonzo
Эти клоуны уже якобы срезали зарплату Хайруллину на 20 лямов. Хотят срезать ещё, чтобы он им доплачивал? Это дно.
Плотников же в своё время заплатил, чтобы в НХЛ уехать, а тут чел платит, чтобы поработать с "великим тренером"))
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