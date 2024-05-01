СКА как свободных агентов переподпишет Хайруллина, Воробьева, Земченка, Педана, Зыкова и Дедунова. Клубу нужно вписаться в потолок зарплат
СКА расторг контракты с шестью игроками, чтобы их переподписать.
КХЛ сообщила, что петербургский клуб расторг договоры с защитниками Андреем Педаном, Артемом Земченком, а также нападающими Маратом Хайруллиным (с сохранением прав), Михаилом Воробьевым (с сохранением прав), Валентином Зыковым и Павлом Дедуновым.
Ожидается, что СКА переподпишет соглашения со всеми хоккеистами, чтобы соответствовать потолку зарплат лиги. Ранее петербуржцы объявили о том, что команду покинули еще шесть игроков.
«Часть хоккеистов переподпишет соглашения с клубом как неограниченно свободные агенты. Ловко придумано», – написал журналист Михаил Зислис.
Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин добавил, что по новому регламенту клубы должны вписаться в потолок зарплат к 1 мая, а не к началу сезона, как раньше.
Потолок зарплат в КХЛ – 900 миллионов рублей.
В прошедшем сезоне СКА проиграл «Автомобилисту» со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.
А что регламент по этому поводу говорит?