  • Самолет сборной Нигерии из-за «большой трещины» на лобовом стекле совершил экстренную посадку в Анголе после матча с Лесото. Никто не пострадал
Самолет сборной Нигерии из-за «большой трещины» на лобовом стекле совершил экстренную посадку в Анголе после матча с Лесото. Никто не пострадал

Самолету сборной Нигерии пришлось совершить экстренную посадку из-за трещины.

10 октября Нигерия на выезде обыграла Лесото (2:1) в матче квалификации ЧМ-2026. 14-го у команды запланирован домашний матч с Бенином.

В субботу самолет, перевозивший команду из ЮАР в Нигерию, был вынужден совершить аварийную посадку в столице Анголы из-за треснувшего в воздухе лобового стекла. Футболисты летели из Полокване самолетом частной нигерийской авиакомпании ValueJet.

Футбольная федерация Нигерии (NFF) сообщила, что в воздухе на лобовом стекле самолета образовалась «большая трещина», из-за чего пилотам пришлось изменить маршрут и совершить аварийную посадку в Луанде примерно через 25 минут после начала полета.

Самолет благополучно приземлился в Анголе, где команда и экипаж прошли обследование перед продолжением полета. NFF сообщила, что в результате инцидента никто не пострадал.

После небольшой задержки «Супер Орлы» вылетели из Анголы и благополучно прибыли в Уйо в воскресенье утром.

Нигерия занимает третье место в группе C, имея 14 очков, отставая от лидирующей сборной Бенина (17) и занимающей второе место команды ЮАР (15).

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: BusinessDay
logoСборная Нигерии по футболу
происшествия
logoквалификация ЧМ Африка
logoвысшая лига Нигерия
logoсборная Лесото
Федерация футбола Нигерии
logoсборная ЮАР по футболу
logoсборная Бенина
