  • Мбаппе о современном футболе: «Сейчас больше тактики, методологии. Тренеры больше влияют на игру команды, раньше влияние было у игроков»
Мбаппе о современном футболе: «Сейчас больше тактики, методологии. Тренеры больше влияют на игру команды, раньше влияние было у игроков»

Килиан Мбаппе считает, что в современном футболе стало слишком много тактики.

– Ты заметил изменения в футболе за последние годы?

– Да, теперь больше тактики, методологии. Сейчас тренеры больше влияют на игру команды, раньше влияние было у игроков. Сейчас в каждой команде заметен след тренера.

Это изменение, которое идет на пользу футболу, потому что дает возможность большему количеству футболистов играть в больших командах. Раньше все было сложнее. Теперь есть другой взгляд на футбол, – сказал нападающий «Реала» и сборной Франции Мбаппе в интервью Хорхе Вальдано в эфире Movistar.

Зинедин Зидан: «Я скучаю по футболу прошлого. Сейчас чего-то не хватает, хочется видеть более атакующий стиль игры»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
