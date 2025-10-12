Мбаппе о современном футболе: «Сейчас больше тактики, методологии. Тренеры больше влияют на игру команды, раньше влияние было у игроков»
Килиан Мбаппе считает, что в современном футболе стало слишком много тактики.
– Ты заметил изменения в футболе за последние годы?
– Да, теперь больше тактики, методологии. Сейчас тренеры больше влияют на игру команды, раньше влияние было у игроков. Сейчас в каждой команде заметен след тренера.
Это изменение, которое идет на пользу футболу, потому что дает возможность большему количеству футболистов играть в больших командах. Раньше все было сложнее. Теперь есть другой взгляд на футбол, – сказал нападающий «Реала» и сборной Франции Мбаппе в интервью Хорхе Вальдано в эфире Movistar.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
