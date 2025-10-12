  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Дьокереш – настоящий зверь, животное. Тренировки с ним помогают защитникам стать лучше». Москера о форварде «Арсенала»
9

«Дьокереш – настоящий зверь, животное. Тренировки с ним помогают защитникам стать лучше». Москера о форварде «Арсенала»

Кристиан Москера назвал Виктора Дьокереша зверем и животным.

Дьокереш перешел в «Арсенал» из «Спортинга» этим летом за 63,5+10 млн евро. Безголовая серия нападающего на данный момент составляет шесть матчей.

– Как проходит ваша адаптация в новом клубе?

– Я чувствую себя отлично и в клубе, и в городе.

С первой минуты разговора с Артетой у меня не было никаких сомнений по поводу перехода в «Арсенал». Там невероятный состав, много испаноговорящих игроков, которые помогли мне адаптироваться.

– И каково это – играть против Дьокереша на тренировках?

– Он настоящий зверь, животное. Тренировки с ним помогают защитникам стать лучше. 

В «Валенсии» были отличные игроки, но тренировки с такими топ-футболистами в «Арсенале» – это большой шаг вперед.

– В матчах вы тоже замечаете эту разницу?

– Премьер-лига совсем другая, но мне она нравится. Я хорошо справляюсь с этим прямолинейным стилем игры. Артета всегда спрашивает меня после матчей, насколько я устал, но я чувствую себя отлично.

Я вырос в Ла Лиге, но мне всегда говорили, что мой стиль игры подходит для АПЛ, и я думаю, люди были правы.

– Думаю, сложнее всего будет бороться за место в команде с Салиба и Габриэлом.

– Когда я подписывала контракт, знал, что буду конкурировать с ними, с двумя звездами мирового класса, но цель клуба – чтобы игроки конкурировали на каждой позиции, чтобы команда могла добиться большего, – сказал защитник Москера, купленный лондонцами в межсезонье у «Валенсии».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
logoВиктор Дьокереш
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoКристиан Москера
logoВильям Салиба
logoГабриэл Магальяэс
logoМикель Артета
logoВаленсия
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сака о безголевой серии Дьокереша: «Он играет очень хорошо и способствует победам «Арсенала». Благодарны за то, что Виктор привносит в игру команды»
156 октября, 09:57
Дьокереш не забивает за «Арсенал» 6 матчей подряд
454 октября, 16:09
Мартинелли о Дьокереше: «Постараемся чаще давать ему мяч, чтобы он забивал 30-40 голов за сезон. Он один из лучших нападающих в мире»
22 октября, 17:37
Артета о 5 играх Дьокереша без голов: «С каждым матчем он все лучше. Мы хотим, чтобы он забивал, но если нет, то хотя бы продолжал так же работать на команду»
442 октября, 12:43
Артета о Дьокереше: «Виктор очень много дает «Арсеналу», хотя еще весьма далек от предела своих возможностей. Он предъявляет к себе высокие требования, я им очень доволен»
71 октября, 09:38
Главные новости
Мбаппе о современном футболе: «Сейчас больше тактики, методологии. Тренеры больше влияют на игру команды, раньше влияние было у игроков»
15 минут назад
Фарерские острова выиграли 3 матча подряд впервые в истории. Сборная сохраняет шансы выйти на ЧМ
3926 минут назад
Беларусь потеряла шансы выйти на ЧМ-2026. У команды 4 поражения подряд в отборе с общим счетом 2:15 и 0 очков
1832 минуты назад
Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды разгромили Финляндию, Беларусь уступила Шотландии, Фареры победили Чехию, Хорватия сыграет с Гибралтаром
6436 минут назадLive
Сыграйте в игру детства и получите ретрофутболку любимой легенды!
34 минуты назадТесты и игры
Нидерланды разгромили Финляндию – 4:0. Команда Кумана не проигрывает в отборе ЧМ и лидирует в группе
446 минут назад
Клопп о 0+1 Виртца в 10 играх за «Ливерпуль»: «Это талант, который появляется раз в столетие. Рано или поздно он это снова покажет. Если кто-то переживает – не надо!»
1250 минут назад
Мбаппе о ЧМ-2022: «Аргентина заслужила победу. Она была лучше Франции весь финал»
3654 минуты назад
Пономарев против отъезда Глебова в Европу: «Зачем в 19 лет в Италию? Только изуродовать парня, там будут эксплуатировать. Отличный пример – Акинфеев, он никуда не перешел»
33сегодня, 17:11
У Депая 1+2 за тайм с Финляндией. Лучший бомбардир в истории Нидерландов набрал 11 очков в отборе к ЧМ-2026, больше только у Холанда – 14
20сегодня, 16:57
Ко всем новостям
Последние новости
Основатель Golden Boy о 23 млн евро за Батракова: «Эти данные нелепы, Transfermarkt хорош в плане статистики, но не в стоимости игроков. Необъективная цена»
210 минут назад
Виктор Гусев о «Динамо»: «Говорить о золотых медалях в этом сезоне сложно. Но я верю, потому что есть очень хорошие проблески»
117 минут назад
Игрок «Амкара» Галлямов забил «Акрону-2» после навеса. Защитник подавал с края штрафной, мяч закрутился в ворота
23 минуты назадВидео
Самолет сборной Нигерии из-за «большой трещины» на лобовом стекле совершил экстренную посадку в Анголе после матча с Лесото. Никто не пострадал
339 минут назад
Игрок «Оренбурга-2» Минатулаев забил прямым ударом с углового «Рубину-2». Хавбек – лучший бомбардир команды с 10 голами
49 минут назадВидео
Игроки «Монпелье» якобы подвергали «буллингу и психологическому насилию» Акора Адамса. Хазри опровергает это: «Он играл во всех матчах – я бы хотел пережить такую «травлю»
1сегодня, 17:28
«Карпин в числе сильнейших тренеров в истории сборной. Когда он пришел после Черчесова, результат не заставил себя ждать». Смородская о специалисте
25сегодня, 16:30
Канчельскис о Батракове в Европе: «Если есть хорошие варианты – нужно ехать. Но в команду первой пятерки, а не из середины таблицы. Чтобы было за что бороться и дальше двигаться»
4сегодня, 16:15
Мхитарян о Моуринью: «Он помог мне вырасти как личности, ставил в трудное положение, чтобы увидеть, смогу ли я выбраться. Жозе объяснил мне, как устроен футбольный мир, я благодарен»
4сегодня, 16:01
Гиу о «Барселоне»: «Я мог бы сыграть больше, но в команде был Левандовски, подписали Роке – было ясно, что мне нет места. С Фликом я говорил только один раз»
4сегодня, 15:59