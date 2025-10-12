«Дьокереш – настоящий зверь, животное. Тренировки с ним помогают защитникам стать лучше». Москера о форварде «Арсенала»

Кристиан Москера назвал Виктора Дьокереша зверем и животным.

Дьокереш перешел в «Арсенал» из «Спортинга» этим летом за 63,5+10 млн евро. Безголовая серия нападающего на данный момент составляет шесть матчей .

– Как проходит ваша адаптация в новом клубе?

– Я чувствую себя отлично и в клубе, и в городе.

С первой минуты разговора с Артетой у меня не было никаких сомнений по поводу перехода в «Арсенал ». Там невероятный состав, много испаноговорящих игроков, которые помогли мне адаптироваться.

– И каково это – играть против Дьокереша на тренировках?

– Он настоящий зверь, животное. Тренировки с ним помогают защитникам стать лучше.

В «Валенсии» были отличные игроки, но тренировки с такими топ-футболистами в «Арсенале» – это большой шаг вперед.

– В матчах вы тоже замечаете эту разницу?

– Премьер-лига совсем другая, но мне она нравится. Я хорошо справляюсь с этим прямолинейным стилем игры. Артета всегда спрашивает меня после матчей, насколько я устал, но я чувствую себя отлично.

Я вырос в Ла Лиге , но мне всегда говорили, что мой стиль игры подходит для АПЛ , и я думаю, люди были правы.

– Думаю, сложнее всего будет бороться за место в команде с Салиба и Габриэлом.

– Когда я подписывала контракт, знал, что буду конкурировать с ними, с двумя звездами мирового класса, но цель клуба – чтобы игроки конкурировали на каждой позиции, чтобы команда могла добиться большего, – сказал защитник Москера , купленный лондонцами в межсезонье у «Валенсии».