Игроки «Монпелье» якобы подвергали «буллингу и психологическому насилию» Акора Адамса. Хазри опровергает это: «Он играл во всех матчах – я бы хотел пережить такую «травлю»

Игроков «Монпелье» обвинили в психологическом давлении на партнера по команде.

Нигерийский нападающий Акор Адамс покинул «Монпелье » в 2024 году и перешел в «Севилью», за которую выступает на сегодняшний день.

EI Desmarque пишет следующее: по информации, собранной испанским клубом во время трансфера, во Франции Адамсу пришлось пережить «буллинг и психологическое насилие» со стороны более возрастных одноклубников, отстаивавших место в основе для другого форварда.

Лидеры команды выступили против нигерийца и создали невыносимую атмосферу. По словам одного человека из «Монпелье» тех времен, Акор – «слишком хороший человек, любой другой на его месте пустил бы кулаки в ход».

34-летний Вахби Хазри , выступавший за «Монпелье» в период описываемых событий, ответил на обвинения, не уточнив при этом, был ли он тем самым игроком, за которого заступались партнеры.

«Я просто шокирован. Говорить такое... Слово «травля» – очень серьезное. Не знаю, через что он прошел, но, слушайте, парень сыграл все матчи, был в запасе, может, раза три.

Я бы и сам не прочь был пережить такую «травлю» и при этом играть все матчи», – приводит слова Хазри Midi Libre.