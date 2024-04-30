Губерниев о словах Позднякова про «команду иноагентов»: «Досадно, что выдающийся спортсмен превратился в забронзовевшего чиновника»

Теги Александр Овечкин сборная России лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) МОК Станислав Поздняков ОКР Дмитрий Губерниев женское катание Александр Большунов Камила Валиева Водные виды

Дмитрий Губерниев назвал глупостью слова главы ОКР о «команде иноагентов».

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал «командой иноагентов» российских теннисистов, которые могут выступить на Олимпиаде в Париже.

«Если бы я был главой ОКР, то не говорил бы таких глупостей, которые сказал глава нашего олимпийского комитета, потому что фраза про иноагентов – это рубрика «хоть стой, хоть падай». Досадно, что выдающийся спортсмен Станислав Поздняков превратился в забронзовевшего чиновника, которому коллеги, мягко говоря, до лампочки. Наша главная задача – поддерживать спорт и спортсменов.

Что касается взаимодействия (с Международным олимпийским комитетом – Sports), то, конечно, нужно объяснять, доказывать, убеждать, потому что российский спорт находится в очень непростой ситуации, а мы сейчас разводим полемику вокруг того, что я сказал, что Россия – неспортивная страна.

Посмотрите на опрос ВЦИОМ. 72% опрошенных так и не смогли назвать лучшего спортсмена страны, любимого атлета. Выиграл Роман Костомаров, который никак не подходит для титула «Спортсмен года». «Мужество года», «Стойкость года», «Воля к жизни года» – это да. Я благоговею перед Романом, но он сам обалдел, когда увидел результаты опроса. И Камила Валиева, которая в последний раз выступала на Олимпиаде. Александр Большунов набрал всего два процента вместе с Александром Овечкиным.

И о чем мы говорим? Россия в этом смысле страна неспортивная. Мы не любим спортсменов, мы их не знаем, мы путаем спорт с физической культурой, подменяем понятия, манипулируем статистикой. Нам надо просто спокойно смотреть друг другу в глаза, развивать детско-юношеский спорт, помогать спорту высших достижений, не врать самим себе и понимать, что проиcходит», – сказал комментатор Губерниев.

Слова про команду иноагентов – позор для Олимпийского комитета России

Для чего нужен ОКР, если его босс осуждает поездку на Олимпиаду?

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Чё-то Губер стал подозрительно часто правильные слова говорить)
+3
0
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий