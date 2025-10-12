Фарерские острова выиграли 3 матча подряд впервые в истории. Сборная сохраняет шансы выйти на ЧМ

Фарерские острова сохраняют шансы на выход на ЧМ за тур до конца отбора.

Команда обыграла Чехию дома в 8-м туре квалификации чемпионата мира 2026 года (2:1).

Это третья подряд победа сборной Фарерских островов – это случилось впервые. Ранее они победили Гибралтар (1:0) и Черногорию (4:0).

Фареры набрали 12 очков в 7 матчах и идут на третьем месте в группе L. Их опережают Чехия (13 очков в 7 матчах) и Хорватия (13 очков в 5 матчах). Четвертой в группе идет Черногория (6 очков в 6 матчах), пятым – Гибралтар (0 очков в 5 матчах).

В последнем туре острова сыграют в гостях с Хорватией.

Напомним, что прямую путевку на чемпионат мира получает победитель своей группы. Вторые места сыграют в стыковых матчах за право выхода на ЧМ-2026.

Фареры правда могут выйти на ЧМ? 1 очко до 2-го места! Не хотим разочаровывать, но...