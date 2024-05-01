Кузнецов – 2-й игрок в истории НХЛ, забивший буллит в матче, в котором его команда закрыла серию плей-офф

Теги рейтинги Айлендерс Каролина Кубок Стэнли Эрик Линдрос НХЛ Евгений Кузнецов Джордан Мартинук Хоккей

Евгений Кузнецов забил буллит в 5-м матче с «Айлендерс» и вошел в историю НХЛ.

«Каролина» прошла «Айлендерс» в первом раунде Кубка Стэнли (4-1, 6:3 в пятом матче). 

На 14-й минуте россиянин реализовал штрафной бросок в замедленном стиле.

Он стал 2-м игроком в истории НХЛ, забившим буллит в матче, в котором его команда закрыла серию плей-офф. 

Впервые это удалось Эрику Линдросу в 1997 году. Форвард «Филадельфии» отличился в пятом матче серии второго раунда с «Баффало» (6:3, 4-1). 

Также Кузнецов стал 2-м игроком в истории «Харрикейнс» с голом в плей-офф за счет штрафного броска. Первым был Джордан Мартинук в прошлом году. 

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5 комментариев
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Уникальный игрок конечно
+3
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Достижение на века, безусловно, можно карьеру заканчивать
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Кузнецов вышел на 31-е место в плей-оф среди действующих игроков(31), обошел Макдевида.
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Отсос из пальца
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Это уже именной буллит.
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