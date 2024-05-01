Кузнецов – 2-й игрок в истории НХЛ, забивший буллит в матче, в котором его команда закрыла серию плей-офф

Евгений Кузнецов забил буллит в 5-м матче с «Айлендерс» и вошел в историю НХЛ.

« » прошла « » в первом раунде Кубка Стэнли (4-1, 6:3 в пятом матче).

На 14-й минуте россиянин реализовал штрафной бросок в замедленном стиле.

Он стал 2-м игроком в истории , забившим буллит в матче, в котором его команда закрыла серию плей-офф.

Впервые это удалось в 1997 году. Форвард «Филадельфии» отличился в пятом матче серии второго раунда с «Баффало» (6:3, 4-1).

Также Кузнецов стал 2-м игроком в истории «Харрикейнс» с голом в плей-офф за счет штрафного броска. Первым был Джордан Мартинук в прошлом году.