Медведев подтвердил переходы Плотникова и Григоренко в СКА: «Два очень классных форварда. Усилят игру команды, уверен. Сергей возвращается домой, по сути»

Сергей Плотников и Михаил Григоренко переходят в СКА.

Об этом заявил председатель совета директоров петербургского клуба Александр Медведев.

– Завтра СКА объявит о переходе двух форвардов из – это и . С ними подпишут четырехлетние контракты. Они усилят клуб из Санкт‑Петербурга?

– Кстати, Григоренко относится к первым победителям Кубка Харламова в составе «Красной Армии».

Он тогда еще играл с Никитой Гусевым. Мы все знаем о его качествах. Его мастерство, кистевой бросок.

Плотников же выигрывал Кубок Гагарина в составе СКА в 2017 году. По сути, он возвращается к себе домой.

Это два очень классных форварда, и я уверен, что они усилят игру СКА, – сказал Медведев.

В сезоне-2023/24 Михаил Григоренко провел 59 матчей в регулярном чемпионате и набрал 45 (18+27) очков. В 5 играх плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он отметился 7 (3+4) баллами.

Сергей Плотников провел 66 матчей в регулярном чемпионате-2023/24 и набрал 26 (13+13) очков. В плей-офф на его счету 5 игр без результативных действий.