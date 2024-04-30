Медведев подтвердил переходы Плотникова и Григоренко в СКА: «Два очень классных форварда. Усилят игру команды, уверен. Сергей возвращается домой, по сути»

Теги ЦСКА СКА переходы Александр Медведев Сергей Плотников Михаил Григоренко Матч ТВ Хоккей

Сергей Плотников и Михаил Григоренко переходят в СКА.

Об этом заявил председатель совета директоров петербургского клуба Александр Медведев.

– Завтра СКА объявит о переходе двух форвардов из ЦСКА – это Михаил Григоренко и Сергей Плотников. С ними подпишут четырехлетние контракты. Они усилят клуб из Санкт‑Петербурга?

– Кстати, Григоренко относится к первым победителям Кубка Харламова в составе «Красной Армии».

Он тогда еще играл с Никитой Гусевым. Мы все знаем о его качествах. Его мастерство, кистевой бросок.

Плотников же выигрывал Кубок Гагарина в составе СКА в 2017 году. По сути, он возвращается к себе домой.

Это два очень классных форварда, и я уверен, что они усилят игру СКА, – сказал Медведев.

В сезоне-2023/24 Михаил Григоренко провел 59 матчей в регулярном чемпионате и набрал 45 (18+27) очков. В 5 играх плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он отметился 7 (3+4) баллами.

Сергей Плотников провел 66 матчей в регулярном чемпионате-2023/24 и набрал 26 (13+13) очков. В плей-офф на его счету 5 игр без результативных действий.

20 комментариев
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Свои воспитанники. Молодые. Система. Вертикаль. Самая молодая команда. Кубок Гагарина. Казахстан. Беларусь. Канада. Народ. Все видит. Читаем завтра на Спортсе
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+41
Омоложение подехало.
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Интересно, как они в потолок зарплат будут вписываться. По идее всякие Грицуки, Никишины должны на хер пойти.
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«Система» сбора всего, что поблескивает.
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Это так СКА точечно усилится - будет новой минимум половина команды и все исключительно ТОПы из других команд ( это все как бы "воспитанники системы СКА" )
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+2
Зачем кубок МХЛ выигрывали?
+1
0
+1
Ответ Bartez1986
Свои воспитанники. Молодые. Система. Вертикаль. Самая молодая команда. Кубок Гагарина. Казахстан. Беларусь. Канада. Народ. Все видит. Читаем завтра на Спортсе
👍🔥😂
+1
0
+1
В следующем скзоне в России 25 сыграют!
+1
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+1
Ответ Demedieu
Интересно, как они в потолок зарплат будут вписываться. По идее всякие Грицуки, Никишины должны на хер пойти.
Ну Никишин точно нет, на него там всем клубом молится должны.
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Роман вполне ожидаемо включил пылесос.
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Шо опять?!
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Усилят 17-е звено
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Медведев на полставки в двух клубах работает?
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Доедайте огрызки
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Кавальчака ещё подпишите)
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Если Плотников выиграл 1 кубок Гагарина со СКА и 2 с ЦСКА, то почему "Он возвращается домой" в Питер?
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С такой трансферной политикой ГМ развалит клуб,правда молодёжи талантливой на 3 команды в Питере
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Плотников домой?! Ничего, что он из Комсомольска-на-Амуре))) а первые серьезные шаги в хоккее делал в Хабаровске 😁
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"Свежая-старая кровь"
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