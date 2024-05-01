Мэттьюс не сыграл в 5-м матче серии с «Бостоном». Киф не сказал, беспокоит ли Остона что-то еще, кроме болезни

Остон Мэттьюс не сыграл в 5-м матче серии плей-офф НХЛ с «Бостоном».

« » обыграл «Брюинс» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:1 ОТ, 2-3).

Лучший снайпер регулярного чемпионата (69 шайб в 81 игре) ранее не вышел на третий период четвертой игры серии из-за болезни.

Форвард пропустил тренировку команды в понедельник. Во вторник (в день игры) он ненадолго появился на льду в начале утренней раскатки, но вскоре ушел.

Тренер «Лифс» Шелдон Киф не ответил на вопрос, беспокоит ли что-то еще, кроме болезни.

«Во время плей-офф каждый игрок стремится сделать все возможное, чтобы сыграть. Решение о допуске к игре принимает наша медицинская команда. Они должны убедиться, что игрок готов», – сказал Киф.

В 4 играх в текущем плей-офф 27-летний американец набрал 3 (1+2) очка, причем все – во втором матче серии.