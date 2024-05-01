Мэттьюс не сыграл в 5-м матче серии с «Бостоном». Киф не сказал, беспокоит ли Остона что-то еще, кроме болезни

Теги Торонто Бостон Кубок Стэнли НХЛ Остон Мэттьюс Шелдон Киф Здоровье Хоккей

Остон Мэттьюс не сыграл в 5-м матче серии плей-офф НХЛ с «Бостоном».

«Торонто» обыграл «Брюинс» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:1 ОТ, 2-3). 

Лучший снайпер регулярного чемпионата (69 шайб в 81 игре) ранее не вышел на третий период четвертой игры серии из-за болезни. 

Форвард пропустил тренировку команды в понедельник. Во вторник (в день игры) он ненадолго появился на льду в начале утренней раскатки, но вскоре ушел.

Тренер «Лифс» Шелдон Киф не ответил на вопрос, беспокоит ли Мэттьюса что-то еще, кроме болезни.

«Во время плей-офф каждый игрок стремится сделать все возможное, чтобы сыграть. Решение о допуске к игре принимает наша медицинская команда. Они должны убедиться, что игрок готов», – сказал Киф. 

В 4 играх в текущем плей-офф 27-летний американец набрал 3 (1+2) очка, причем все – во втором матче серии. 

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4 комментария
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Отряд не заметил потери бойца. А если еще Марнера убрать, то они вообще на кубок начнут претендовать.
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Не вынесла душа поэта...
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Устал парень, в отпуске уже, зачем ему плофф?
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медвежья болезнь
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