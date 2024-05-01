Ничушкин забросил 7-ю шайбу в текущем плей-офф НХЛ и возглавил гонку снайперов

Валерий Ничушкин забросил 7-ю шайбу в этом плей-офф и возглавил гонку снайперов.

Форвард « » отличился в 5-м матче серии первого раунда Кубка Стэнли с « » (6:3, 4-1).

29-летний россиянин в текущем плей-офф ни разу не ушел со льда без гола. Он возглавил снайперскую гонку с 7 шайбами в 5 играх.

Сегодня Ничушкин (20:44, 1:49 – в большинстве, 0:44 – в меньшинстве, «+3») реализовал единственный бросок в створ, а также применил 3 силовых приема.