Ничушкин забросил 7-ю шайбу в текущем плей-офф НХЛ и возглавил гонку снайперов
Валерий Ничушкин забросил 7-ю шайбу в этом плей-офф и возглавил гонку снайперов.
Форвард «Колорадо» отличился в 5-м матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Виннипегом» (6:3, 4-1).
29-летний россиянин в текущем плей-офф ни разу не ушел со льда без гола. Он возглавил снайперскую гонку с 7 шайбами в 5 играх.
Сегодня Ничушкин (20:44, 1:49 – в большинстве, 0:44 – в меньшинстве, «+3») реализовал единственный бросок в створ, а также применил 3 силовых приема.
Главное без травм! Хорошей охоты!