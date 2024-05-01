Ничушкин забросил 7-ю шайбу в текущем плей-офф НХЛ и возглавил гонку снайперов

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Виннипег Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин забросил 7-ю шайбу в этом плей-офф и возглавил гонку снайперов.

Форвард «Колорадо» отличился в 5-м матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Виннипегом» (6:3, 4-1). 

29-летний россиянин в текущем плей-офф ни разу не ушел со льда без гола. Он возглавил снайперскую гонку с 7 шайбами в 5 играх. 

Сегодня Ничушкин (20:44, 1:49 – в большинстве, 0:44 – в меньшинстве, «+3») реализовал единственный бросок в створ, а также применил 3 силовых приема. 

20 комментариев
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Валера когда то не забил 91-у игру подряд, а в этом плей-оф забил в 7 раз больше Макдэвида).
+48
-3
+45
Ответ Доля Кузьмин
и в 7 раз больше лучшего бомбардира сезона Кучерова (при всём уважении к Никите)
7x0=0.
+23
-2
+21
Валера=верим! Ничушкин просто феноменально проводит плей-офф! Прямо как Клод Лемье! Который в плей-офф был просто прекрасен.
Главное без травм! Хорошей охоты!
+20
0
+20
Ответ Максим Седов
Валера=верим! Ничушкин просто феноменально проводит плей-офф! Прямо как Клод Лемье! Который в плей-офф был просто прекрасен. Главное без травм! Хорошей охоты!
Главное не забухать!
+14
0
+14
Ответ sd4fmwrvz8
Ничоси😳
Не просто ничоси, а Валерий Ничоси
+7
0
+7
Ответ ovi1000
Валера когда то не забил 91-у игру подряд, а в этом плей-оф забил в 7 раз больше Макдэвида).
Кто-то забивает голы, а кто-то на математику )
+7
-1
+6
Ответ ovi1000
Валера когда то не забил 91-у игру подряд, а в этом плей-оф забил в 7 раз больше Макдэвида).
и в 7 раз больше лучшего бомбардира сезона Кучерова (при всём уважении к Никите)
+15
-9
+6
единственным броском забил, т.е не пуляет со всех позиций
+2
0
+2
Ничоси😳
+2
-1
+1
Валерон просто зверь! 💪💪💪 Скриньте этот момент, когда мы ещё подобную новость увидим
+3
-2
+1
Что за тигр этот поезд
+1
0
+1
Ответ 27 часов
единственным броском забил, т.е не пуляет со всех позиций
сложно пулять со всех позиций если ты в основном делаешь трафик у пятака . Но это наверно в данный момент лучший игрок в мире в этом уменении
0
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Как же радостно за этого парня. Только вперёд!)
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Биг Вэл с возвращением!)
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Опять забухал что-ли?
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Красавчик!
0
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Это просто зверь и машина
+1
-1
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