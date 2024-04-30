Российский велогонщик Александр Власов получил нейтральный статус. Он сможет выступить на Олимпиаде

Теги сборная России UCI Александр Власов Велоспорт

Международный союз велосипедистов одобрил нейтральный статус Александру Власову.

Данные опубликованы на сайте UCI. 

28-летний россиянин, выступающий за команду Bora-Hansgrohe, сможет принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже. 

Ранее российские велосипедисты были допущены до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 

Власов об Олимпиаде-2024: «Скорее всего, не поеду. Гранд‑туры ставлю в приоритет»

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32 комментария
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Удачи Александр!🚴‍♂️
Жить нужно сегодня!
+37
-10
+27
Ответ Максим Белоусов
Комментарий скрыт
Да, фамилия олимпийская. Ты же тяжелоатлета Юрия Власова вспомнил?
+21
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+17
Поехать и достойно выступить !
Удачи Александру !
+20
-5
+15
Предыдущая новость (с нулём комментов) :
Подал, чтобы была возможность в случае необходимости им воспользоваться – вдруг (поеду) на Олимпиаду, или, что более вероятно, на чемпионат мира», – сказал Власов.
И ещё ранее:
«Скорее всего, не поеду [на Олимпиаду]. Трасса мне не подходит по профилю, разделка – сплошная равнина для больших и мощных ребят, группа тоже пару холмов, но там будет лотерея, можно и удачно отскочить, если самочувствие хорошее будет. И у меня плотный календарь в этом году, поэтому Гранд‑туры ставлю в приоритет», – объяснил Власов
+9
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+9
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Поехать и достойно выступить ! Удачи Александру !
он уже сказал, что не поедет, для него гранд туры в приоритете, да и шансов у него не было бы, профиль трассы в Париже совсем не под него
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Ответ SFS
Удачи Александр!🚴‍♂️ Жить нужно сегодня!
Александр, езжай и выступай! А Поздняков пусть подавится.
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+6
Ответ anatol&#8242;
Жаль, что проф.спортмен, который может поехать без денег национальной федерации, вместо "мечты всей жизни" (по мнению большинства комментаторов) выберет один из гранд-туров вместо самой Олимпиады?
У велогонщиков мечта жизни - это Тур-де-франс, потом Джиро, потом Вуэльта, а уже затем Олимпиада и ЧМ.
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Ребята, я бы не спешил так радоваться. Дело в том, что Власов - горняк и хорош в только многодневках, а на разделке и в групповой гонке нет горы. В первой гонке равнина, во второй есть холмы с участками булыжника. Для высокого результата в разделке нужно быть сильным раздельщиком: Саня в последний год подтянул разделку, но даже сейчас может проиграть конкурентам за общий зачёт многоднёвки - думаю в лучшем случае сможет побороться за 10-15 места. В групповой всё ещё хуже: там нужно быть сильным в "северных классиках" - гонках, где есть сектора с булыжником. Саня даже не учавствует в таких гонках, единственный опыт - участок из Пари-Рубе во время Тур де Франс, где он смог не отстать от пелотона. Это бы лучше подошло Глебе Сырице, который имеет опыт и является спринтером, хоть он далеко гонщик не того уровня как Саня. В итоге, на месте Власова я бы вместо ОИ предпочёл бы подготовке другим гонкам UCI, особенно Вуэльте - третьему и последнему грандтуре в календаре.
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Ответ Антон Савельев
Приятно видеть адекватные комменты в ветке!
С одной стороны да, приятно читать поддержку спортсмена. С другой, комментарии людей далёких от велоспорта в принципе, даже на минимальном уровне, так как, скорее всего на Олимпиаду он не поедет
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Ответ Demon69
Так он живёт и тренируется в Италии,ему не возвращаться..
Вроде в Андорре..
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Ответ sfilatov13
он уже сказал, что не поедет, для него гранд туры в приоритете, да и шансов у него не было бы, профиль трассы в Париже совсем не под него
Жаль.(
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👏
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Вот и молодец, можно порадоваться за спортсмена, удачи в турнире...
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Власовцы?
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Ответ Сергей Николаенко
Да, фамилия олимпийская. Ты же тяжелоатлета Юрия Власова вспомнил?
Архитектора, наверное. Который Киев после войны восстанавливал
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Будем болеть за него, удачи!
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Власову можно
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Жаль.(
Жаль, что проф.спортмен, который может поехать без денег национальной федерации, вместо "мечты всей жизни" (по мнению большинства комментаторов) выберет один из гранд-туров вместо самой Олимпиады?
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Ответ anatol&#8242;
Предыдущая новость (с нулём комментов) : Подал, чтобы была возможность в случае необходимости им воспользоваться – вдруг (поеду) на Олимпиаду, или, что более вероятно, на чемпионат мира», – сказал Власов. И ещё ранее: «Скорее всего, не поеду [на Олимпиаду]. Трасса мне не подходит по профилю, разделка – сплошная равнина для больших и мощных ребят, группа тоже пару холмов, но там будет лотерея, можно и удачно отскочить, если самочувствие хорошее будет. И у меня плотный календарь в этом году, поэтому Гранд‑туры ставлю в приоритет», – объяснил Власов
А сколько разных дисциплин на шоссе, выходит что три?
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Ответ Cube Litening C:68X
А сколько разных дисциплин на шоссе, выходит что три?
Откуда? Разделка и группа. Тот есть 2, точнее ао 2 у мальчиков и девочек
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Ответ anatol&#8242;
Откуда? Разделка и группа. Тот есть 2, точнее ао 2 у мальчиков и девочек
А, вот как, подумал что групповая разделка, по трое..
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Молодец!!!!!! УДАЧИ!!!!!!
+2
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Я лично буду болеть за каждого нашего спортсмена
+2
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Ответ anatol&#8242;
С одной стороны да, приятно читать поддержку спортсмена. С другой, комментарии людей далёких от велоспорта в принципе, даже на минимальном уровне, так как, скорее всего на Олимпиаду он не поедет
А вот это плохо …
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Ответ Social Warrior
Значит подписал. А значит предатель нашей страны и наших ценностей. Надеюсь им займутся по прибытию…
Ох уж эти российские ценности
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