Российский велогонщик Александр Власов получил нейтральный статус. Он сможет выступить на Олимпиаде
Международный союз велосипедистов одобрил нейтральный статус Александру Власову.
Данные опубликованы на сайте UCI.
28-летний россиянин, выступающий за команду Bora-Hansgrohe, сможет принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже.
Ранее российские велосипедисты были допущены до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Власов об Олимпиаде-2024: «Скорее всего, не поеду. Гранд‑туры ставлю в приоритет»
Жить нужно сегодня!
Удачи Александру !
Подал, чтобы была возможность в случае необходимости им воспользоваться – вдруг (поеду) на Олимпиаду, или, что более вероятно, на чемпионат мира», – сказал Власов.
И ещё ранее:
«Скорее всего, не поеду [на Олимпиаду]. Трасса мне не подходит по профилю, разделка – сплошная равнина для больших и мощных ребят, группа тоже пару холмов, но там будет лотерея, можно и удачно отскочить, если самочувствие хорошее будет. И у меня плотный календарь в этом году, поэтому Гранд‑туры ставлю в приоритет», – объяснил Власов