Российский велогонщик Александр Власов получил нейтральный статус. Он сможет выступить на Олимпиаде

Международный союз велосипедистов одобрил нейтральный статус Александру Власову.

Данные опубликованы на сайте UCI.

28-летний россиянин, выступающий за команду Bora-Hansgrohe, сможет принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

Ранее российские велосипедисты были допущены до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Власов об Олимпиаде-2024: «Скорее всего, не поеду. Гранд‑туры ставлю в приоритет»