СКА объявил об уходе 6 игроков – Лайпсик, Кадейкин, Маттссон, Пашнин, Сергеев и Швец-Роговой
Шесть хоккеистов покинули СКА.
Петербургский клуб сообщил, что выступления в команде завершили вратарь Юхан Маттссон, защитники Артем Сергеев, Михаила Пашнин, а также нападающие Брендан Лайпсик, Александр Кадейкин и Артем Швец-Роговой.
В прошедшем сезоне Сергеев провел 60 матчей в регулярном чемпионате и набрал 10 (2+8) очков. В плей-офф на его счету 3 (1+2) балла в 10 играх.
Пашнин в 20 матчах регулярки набрал 8 (2+6) очков. В 4 играх плей-офф он сделал 1 передачу.
Лайпсик набрал 4 (2+2) очка в 19 матчах регулярки. В 2 играх плей-офф он не отметился результативными действиями.
Швец-Роговой в 5 матчах регулярки сделал 1 передачу.
Кадейкин отметился 14 (2+12) очками в 45 играх в регулярном чемпионате. Он также набрал 3 (1+2) балла в 9 матчах плей-офф.
Маттссон провел 12 матчей в регулярке, отражая в среднем 91,7% бросков при коэффициенте надежности 2,40.
Ждём продолжения.
Именно для этого придумана "сборная-25".
Защита контрактов
Им то, доподлинно известно всё, про систему СКА.
А как по мне, ушли и ушли.
Каждый сезон, каждая команда проводит ротацию.
Лично мне, не нравится. Но где я, и где КХЛ.