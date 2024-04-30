СКА объявил об уходе 6 игроков – Лайпсик, Кадейкин, Маттссон, Пашнин, Сергеев и Швец-Роговой

Шесть хоккеистов покинули СКА.

Петербургский клуб сообщил, что выступления в команде завершили вратарь Юхан Маттссон, защитники , , а также нападающие , и .

В прошедшем сезоне Сергеев провел 60 матчей в регулярном чемпионате и набрал 10 (2+8) очков. В плей-офф на его счету 3 (1+2) балла в 10 играх.

Пашнин в 20 матчах регулярки набрал 8 (2+6) очков. В 4 играх плей-офф он сделал 1 передачу.

Лайпсик набрал 4 (2+2) очка в 19 матчах регулярки. В 2 играх плей-офф он не отметился результативными действиями.

Швец-Роговой в 5 матчах регулярки сделал 1 передачу.

Кадейкин отметился 14 (2+12) очками в 45 играх в регулярном чемпионате. Он также набрал 3 (1+2) балла в 9 матчах плей-офф.

Маттссон провел 12 матчей в регулярке, отражая в среднем 91,7% бросков при коэффициенте надежности 2,40.