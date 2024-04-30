СКА объявил об уходе 6 игроков – Лайпсик, Кадейкин, Маттссон, Пашнин, Сергеев и Швец-Роговой

Теги СКА переходы КХЛ Михаил Пашнин Артем Сергеев Александр Кадейкин Брендан Лайпсик Артем Швец-Роговой Хоккей

Шесть хоккеистов покинули СКА.

Петербургский клуб сообщил, что выступления в команде завершили вратарь Юхан Маттссон, защитники Артем Сергеев, Михаила Пашнин, а также нападающие Брендан Лайпсик, Александр Кадейкин и Артем Швец-Роговой.

В прошедшем сезоне Сергеев провел 60 матчей в регулярном чемпионате и набрал 10 (2+8) очков. В плей-офф на его счету 3 (1+2) балла в 10 играх.

Пашнин в 20 матчах регулярки набрал 8 (2+6) очков. В 4 играх плей-офф он сделал 1 передачу.

Лайпсик набрал 4 (2+2) очка в 19 матчах регулярки. В 2 играх плей-офф он не отметился результативными действиями.

Швец-Роговой в 5 матчах регулярки сделал 1 передачу.

Кадейкин отметился 14 (2+12) очками в 45 играх в регулярном чемпионате. Он также набрал 3 (1+2) балла в 9 матчах плей-офф.

Маттссон провел 12 матчей в регулярке, отражая в среднем 91,7% бросков при коэффициенте надежности 2,40.

19 комментариев
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
6 уходящий хоккеистов - это только начало точечной обновления, первая партия. Ждём продолжения.
6 уйдут - 60 придут
+27
-1
+26
6 уходящий хоккеистов - это только начало точечной обновления, первая партия.
Ждём продолжения.
+21
-2
+19
Сломали систему ))
+7
0
+7
Лайпсик наверное пожалел что в СКА перешёл.Год потерян.
+7
-1
+6
Не те ушли, точнее не тот...
+7
-4
+3
С платежкой беды, пошли точечные обновления
+3
0
+3
И у некоторых ещё контракт действующий. Работал бы нормально потолок зарплат, то им бы штраф в платёжку влепить, чтобы неповадно было.
+4
-1
+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
6 уходящий хоккеистов - это только начало точечной обновления, первая партия. Ждём продолжения.
так там же судьи во всём виноваты. почему уходят хоккеистов?
+2
0
+2
Ответ Demedieu
На месте менеджеров Локомотива я бы заинтересовался Лайпсиком и Сергеевым
Сергеев в Динамо уже
+2
0
+2
Омоложение состава)
+1
0
+1
Ответ Бронислав Каминский
6 уйдут - 60 придут
В этом как раз нет сомнений !
Именно для этого придумана "сборная-25".
+2
-1
+1
На месте менеджеров Локомотива я бы заинтересовался Лайпсиком и Сергеевым
+1
-1
0
Не знаю на счет Григоренко,но Плотников также уйдет в след сезоне
Защита контрактов
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В следующем году, системная система будет работать по новому!)))
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Аналитики собрались
Им то, доподлинно известно всё, про систему СКА.
А как по мне, ушли и ушли.
Каждый сезон, каждая команда проводит ротацию.
Лично мне, не нравится. Но где я, и где КХЛ.
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Ответ Demedieu
На месте менеджеров Локомотива я бы заинтересовался Лайпсиком и Сергеевым
Зачем им нападающий забивший аж 2 гола в 19 матчах?
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