Лапорта хочет переиграть класико, «Интер» взял скудетто, «Магнитка» ведет 3-0 в финале Кубка Гагарина, Хави может остаться в «Барсе», Капелло не считает Роналду гением и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб будет требовать переигровки класико, если подтвердится, что мяч после удара Ламина Ямаля пересек линию ворот. Лапорта также намерен потребовать у испанской федерации видео- и аудиозаписи. Впрочем, судейский комитет заявил, что записи «Барселоне» не даст, а работу арбитра Сото Градо считает «более чем выдающейся». 

Были опубликованы переговоры рефери в поле Сото Градо и ВАР в эпизоде с ударом Ямаля, во время которых видеоассистент сообщил судье: «У нас нет доказательств, что мяч пересек линию». 

2. «Интер» в 6-й раз подряд победил «Милан» в дерби и стал чемпионом Италии за 5 туров до конца сезона. Это 20-й раз чемпионский титул «нерадзурри», лишь у «Ювентуса» больше скудетто – 36. Тренер «Интера» Симоне Индзаги впервые выиграл чемпионат Италии.

3. «Металлург» обыграл «Локомотив» в овертайме и повел 3-0 в финальной серии Кубка Гагарина.

4. Хави готов остаться в «Барсе» в следующем сезоне. Тренер чувствует поддержку руководства и игроков – он может объявить о решении в ближайшие дни. Деку предпочел бы назначить Маркеса, а не просить Хави остаться, но Лапорта считает вариант с мексиканцем рискованным.

5. НХЛ. «Каролина» вырвала победу у «Айлендерс» во втором матче серии (5:3 после 0:3, 2 гола на 58-й минуте с интервалом в 9 секунд), Свечников отметился 2 передачами, Варламов пропустил 4 шайбы. «Торонто» сравнял счет в серии с «Бостоном» (1-1, 3:2 во втором матче), Мэттьюс забил победный гол (результативную атаку начал Любушкин), Самсонов отразил 27 из 29 бросков. 

6. Дзюба, Акинфеев, Тюкавин, Сперцян, Кассьерра и Соболев вошли в 100 претендентов на приз игроку сезона премии «Winline Герои РПЛ». Семак, Ивич, Карпин, Личка, Федотов поспорят за приз лучшему тренеру, а Бабич, Эракович, Файзуллаев, Бителло и Мохеби – за награду «Открытие сезона».

7. «В деле Валиевой не было ничего, что бы помогло исключить версию умышленно приема триметазидина», – заявил главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель.

8. «Газпром» может стать спонсором «Ференцвароша». Сумма будет сравнима с контрактом «Црвены Звезды» – 5 млн евро в год.

9. НБА. «Нью-Йорк» обыграл «Филадельфию» и повел в серии со счетом 2-0, 

10. Серебряков, Грицюк, Толчинский, Карпухин и Дыняк – в окончательном составе «России 25» на майское турне с Казахстаном и Беларусью.

11. Защитник «Спартака» Леон Классен перевел 900 000 рублей мошенникам. Они просили деньги от имени знакомого игрока, пишет Baza.

12. Хавбек «Реала» Джуд Беллингем выиграл премию «Прорыв года» от Laureus – футболисты ранее никогда не получали этот приз. Женская сборная Испании обошла «Ман Сити» в борьбе за приз «Команда года».

13. КХЛ вернула СКА 500 тысяч рублей за штраф Романа Ротенберга.

14. Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг выбыл до конца сезона из-за травмы в класико – у игрока растяжение связок голеностопа.

15. Нэтан Маккиннон – фаворит в борьбе за «Харт Трофи» по версии NHL.com. Кучеров – 2-й, Макдэвид – 3-й.

16. Энди Коул и Джон Терри включены в Зал славы АПЛ.

Цитаты дня.

Федун об РПЛ: «Лига слабая. «Ростов» и «Спартак» играли в стиле «бей-беги». Находимся в изоляции, деваться некуда. Надо к этому привыкать» 

Медведев о неназначенном пенальти в матче с «Оренбургом»: «Зенит» подаст протест, особенно на фоне пенальти «Ростову». Двойные стандарты неприемлемы»

«Тревожно было, когда в Саратове работал. И вот из этой жопы надо было вылезти. А сейчас я играю в финале». Разин после 3-й победы над «Локомотивом»

«Месси, Пеле и Марадона – гении, Роналду – нет. Он очень близок». Капелло о футболистах

7 комментариев
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Если Хави останется, то тогда он еще и балабол крупный. Ладно если б он просто объявил об отставке, а сейчас бы передумал. Но ведь он много раз публично говорил, что точно не передумает и что это окончательное решение.
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Да задрали эти все великие клубы у которых если что не так,то вой на всю вселенную
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Первая новость ниачом. Лапорта сотрясает воздух в своём привычном стиле.
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20 скудетто, вторая звезда и Мхитарян, выигравший свое первое настоящее чемпионство. Спасибо, Индзаги.
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Ответ korysh
Если Хави останется, то тогда он еще и балабол крупный. Ладно если б он просто объявил об отставке, а сейчас бы передумал. Но ведь он много раз публично говорил, что точно не передумает и что это окончательное решение.
Днк же)))
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