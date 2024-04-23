Лапорта хочет переиграть класико, «Интер» взял скудетто, «Магнитка» ведет 3-0 в финале Кубка Гагарина, Хави может остаться в «Барсе», Капелло не считает Роналду гением и другие новости

1. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб будет требовать переигровки класико, если подтвердится, что мяч после удара Ламина Ямаля пересек линию ворот. Лапорта также намерен потребовать у испанской федерации видео- и аудиозаписи. Впрочем, судейский комитет заявил, что записи «Барселоне» не даст, а работу арбитра Сото Градо считает «более чем выдающейся».

Были опубликованы переговоры рефери в поле Сото Градо и ВАР в эпизоде с ударом Ямаля, во время которых видеоассистент сообщил судье: «У нас нет доказательств, что мяч пересек линию».

2. «Интер» в 6-й раз подряд победил «Милан» в дерби и стал чемпионом Италии за 5 туров до конца сезона. Это 20-й раз чемпионский титул «нерадзурри», лишь у «Ювентуса» больше скудетто – 36. Тренер «Интера» Симоне Индзаги впервые выиграл чемпионат Италии.

3. «Металлург» обыграл «Локомотив» в овертайме и повел 3-0 в финальной серии Кубка Гагарина.

4. Хави готов остаться в «Барсе» в следующем сезоне. Тренер чувствует поддержку руководства и игроков – он может объявить о решении в ближайшие дни. Деку предпочел бы назначить Маркеса, а не просить Хави остаться, но Лапорта считает вариант с мексиканцем рискованным.

5. НХЛ. «Каролина» вырвала победу у «Айлендерс» во втором матче серии (5:3 после 0:3, 2 гола на 58-й минуте с интервалом в 9 секунд), Свечников отметился 2 передачами, Варламов пропустил 4 шайбы. «Торонто» сравнял счет в серии с «Бостоном» (1-1, 3:2 во втором матче), Мэттьюс забил победный гол (результативную атаку начал Любушкин), Самсонов отразил 27 из 29 бросков.

6. Дзюба, Акинфеев, Тюкавин, Сперцян, Кассьерра и Соболев вошли в 100 претендентов на приз игроку сезона премии «Winline Герои РПЛ». Семак, Ивич, Карпин, Личка, Федотов поспорят за приз лучшему тренеру, а Бабич, Эракович, Файзуллаев, Бителло и Мохеби – за награду «Открытие сезона».

7. «В деле Валиевой не было ничего, что бы помогло исключить версию умышленно приема триметазидина», – заявил главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель.

8. «Газпром» может стать спонсором «Ференцвароша». Сумма будет сравнима с контрактом «Црвены Звезды» – 5 млн евро в год.

9. НБА. «Нью-Йорк» обыграл «Филадельфию» и повел в серии со счетом 2-0,

10. Серебряков, Грицюк, Толчинский, Карпухин и Дыняк – в окончательном составе «России 25» на майское турне с Казахстаном и Беларусью.

11. Защитник «Спартака» Леон Классен перевел 900 000 рублей мошенникам. Они просили деньги от имени знакомого игрока, пишет Baza.

12. Хавбек «Реала» Джуд Беллингем выиграл премию «Прорыв года» от Laureus – футболисты ранее никогда не получали этот приз. Женская сборная Испании обошла «Ман Сити» в борьбе за приз «Команда года».

13. КХЛ вернула СКА 500 тысяч рублей за штраф Романа Ротенберга.

14. Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг выбыл до конца сезона из-за травмы в класико – у игрока растяжение связок голеностопа.

15. Нэтан Маккиннон – фаворит в борьбе за «Харт Трофи» по версии NHL.com. Кучеров – 2-й, Макдэвид – 3-й.

16. Энди Коул и Джон Терри включены в Зал славы АПЛ.

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