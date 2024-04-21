После удара Ямаля мяч мог пересечь линию ворот «Реала» – судья не засчитал. Итурральде недоволен отсутствием системы автоматического определения голов: «Без нее это прыжок веры»
После удара Ламина Ямаля по воротам «Реала» возник спорный эпизод.
На 28-й минуте игры 32-го тура Ла Лиги вингер «Барселоны» воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин выбил его обратно.
Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.
Экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес выразил недовольство тем, что на этом матче не используется система автоматического определения голов.
«Я не думаю, что мяч влетел в ворота, для этого он должен был бы пересечь линию целиком. Это третий гол-призрак в текущем чемпионате! Всего три миллиона евро – и нам не пришлось бы ждать решения! А без технологии приходится совершать прыжок веры.
Кое-кому стоит взять на заметку: сегодняшние камеры не дают нужной перспективы!
Однако заметьте: это не Тебас не хочет эту технологию, а клубы. Это поразительно», – сказал Итурральде Гонсалес.
Изображение: кадр из трансляции Okko
Обычная технология определения гола ❌
Типичная лалига
Тут не может быть трактовок. Снимок показывает что проекция была на линии
Не засчитанный гол Барсы
Что за бардак 😡
Могли бы разориться уже на эту систему
2. Ямаль симулировал как влюбленная дура при первом сексе.
3. Каким местом ты смотришь футбол, если не видишь разницы между ситуациями с Камой и Араухо?
4. А, это Перес всех купил. Как легко тебе живётся в этом мире, на все вопросы есть один ответ.