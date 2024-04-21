После удара Ямаля мяч мог пересечь линию ворот «Реала» – судья не засчитал. Итурральде недоволен отсутствием системы автоматического определения голов: «Без нее это прыжок веры»

Теги Барселона Реал Мадрид судьи Хавьер Тебас Эдуардо Итурральде Гонсалес Сесар Сото Градо видеоповторы Андрей Лунин Ламин Ямаль Футбол

После удара Ламина Ямаля по воротам «Реала» возник спорный эпизод.

На 28-й минуте игры 32-го тура Ла Лиги вингер «Барселоны» воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин выбил его обратно.

Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.

Экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес выразил недовольство тем, что на этом матче не используется система автоматического определения голов.

«Я не думаю, что мяч влетел в ворота, для этого он должен был бы пересечь линию целиком. Это третий гол-призрак в текущем чемпионате! Всего три миллиона евро – и нам не пришлось бы ждать решения! А без технологии приходится совершать прыжок веры.

Кое-кому стоит взять на заметку: сегодняшние камеры не дают нужной перспективы!

Однако заметьте: это не Тебас не хочет эту технологию, а клубы. Это поразительно», – сказал Итурральде Гонсалес.

Изображение: кадр из трансляции Okko

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144 комментария
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4К камеры ✅
Обычная технология определения гола ❌

Типичная лалига
+168
-2
+166
Как по мне чистый гол!но на таком топовом матче не иметь систему определения гола это позорище Тебасу!!
+191
-78
+113
Ну тут уже спорить можно бесконечно, где-то кажется что мяч не зашел, где-то наоборот.
+94
-3
+91
Хоть и болею за Барсу, но факта взятия ворот не видно ни на одном повторе. Поэтому - это не гол
+76
-17
+59
Ответ Karim Rahmonov
Комментарий скрыт
И что теперь,мнения не иметь?
+65
-19
+46
Столько моментов 50/50 засчитали Реалу и интересно где желтая Модричу?
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Ну по картинке не пересек, видимо. Но в эпоху вар пора бы уже доплатить за систему определения гола
+29
-5
+24
Какой позор, что в такой лиге нет технологии автоопределения гола
+29
-5
+24
Ответ KiNG_K
4К камеры ✅ Обычная технология определения гола ❌ Типичная лалига
лоллига
+26
-3
+23
Ответ h5f5cfrk8g
Комментарий скрыт
Гол защитывается, если мяч полностью пересёк линию ворот. Такого кадра нет
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Ответ Fendiman
Комментарий скрыт
Да тут все видно что гол, можно не ныть
+38
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+21
А мог и не пересечь
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Я надеюсь после этого случая будет большой скандал и это приблизит увольнение Тебаса. Он тайный агент Апл и хочет вывести эту Лигу на один уровень с Рпл
+23
-5
+18
Ответ Raindrop Drop Top
Да тут все видно что гол, можно не ныть
Это с какого ракурса видно?
+18
-3
+15
Ответ Ilia Tikhonov
И что теперь,мнения не иметь?
Тут момент Технический без мнений)
Тут не может быть трактовок. Снимок показывает что проекция была на линии
+17
-3
+14
Самое смешное было когда Гюндоган подошёл к судье, указал на часы и такой «что там?» 😆 Эх Гюндо, здесь тебе не АПЛ. В часах судей Ла Лиги только компас, и тот не работает.
+14
0
+14
Я просто в шоке, ну как так можно, сливочным просто все эпизоды судья отдает
+28
-18
+10
Ну там скорее не было, чем был.
+21
-13
+8
Ответ Karim Rahmonov
Комментарий скрыт
Кто вы? И вас сколько там?
+13
-5
+8
Левый пенальти Реала
Не засчитанный гол Барсы
Что за бардак 😡
+37
-29
+8
Смешно конечно.
Могли бы разориться уже на эту систему
+7
0
+7
Ответ Hella black
И это на секундочку ☝🏼 Сантьяго Бернабеу,обновлённый королевский писсуар
Причем тут стадион, если в Ла лиге уже два года как отсутствует система фиксации гола
+7
-1
+6
Ответ Тоби Сайлоф
Ну тут уже спорить можно бесконечно, где-то кажется что мяч не зашел, где-то наоборот.
Углы камер все были глупые, не хватило бокового с угла.
+5
0
+5
Мне не важно был или нет гол,но... Мадридские телевизионщики - при моменте с пересечением линии мяча - 5 раз показывать повтор из-за спины Лунина,где видно лишь его 5ю точку, а не мяч - это просто браво)))
+8
-3
+5
Ответ Евгений Орлов
Я просто в шоке, ну как так можно, сливочным просто все эпизоды судья отдает
А что надо был гол засчитать,если ни одна камера не показала, что мяч пересек линию?
+4
0
+4
Ответ Андрей Прохоров
Позорище мадридское. Что клуб, что его фанаты которые оправдывают подобное судейство и поведение игроков. 1. Пенальти левый. Чистая симуляция и желтая. 2. Пенальти на Ямале не дали. 3. Красную карточку за фол последней надежды Камавинге не дали. (Араухо за подобное ушел с поля) 4. Чистый гол отменили, уже есть видео с подтверждённым голом. (Перес специально не ставит систему определение голов, чтобы в спорных ситуациях всё было в пользу мадрида) 5. Желтая Модричу где? Надеюсь во 2 тайма справедливость восторжествует и Барса накажет этих мадридастов!
1. Пенальти чиче некуда. С любого повтора. Нога перекрыла траекторию движения.
2. Ямаль симулировал как влюбленная дура при первом сексе.
3. Каким местом ты смотришь футбол, если не видишь разницы между ситуациями с Камой и Араухо?
4. А, это Перес всех купил. Как легко тебе живётся в этом мире, на все вопросы есть один ответ.
+6
-3
+3
Ответ h5f5cfrk8g
Комментарий скрыт
Вот это опозорился, так опозорился.
+3
0
+3
Настолько бедная лига что не могут себе это позволить
+3
0
+3
На этом стоп-кадре мяч 100% не пересек целиком, не понимаю что с глазами у комментирующих
+8
-5
+3
Ответ Parce
Столько моментов 50/50 засчитали Реалу и интересно где желтая Модричу?
И в двойне обиднее когда ты поставил что Модрич получит желтую 😂😂😭😭
+8
-5
+3
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