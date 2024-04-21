После удара Ямаля мяч мог пересечь линию ворот «Реала» – судья не засчитал. Итурральде недоволен отсутствием системы автоматического определения голов: «Без нее это прыжок веры»

После удара Ламина Ямаля по воротам «Реала» возник спорный эпизод.

На 28-й минуте игры 32-го тура Ла Лиги вингер «Барселоны» воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер выбил его обратно.

Главный судья просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.

Экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес выразил недовольство тем, что на этом матче не используется система автоматического определения голов.

«Я не думаю, что мяч влетел в ворота, для этого он должен был бы пересечь линию целиком. Это третий гол-призрак в текущем чемпионате! Всего три миллиона евро – и нам не пришлось бы ждать решения! А без технологии приходится совершать прыжок веры.

Кое-кому стоит взять на заметку: сегодняшние камеры не дают нужной перспективы!

Однако заметьте: это не не хочет эту технологию, а клубы. Это поразительно», – сказал Итурральде Гонсалес.

Изображение: кадр из трансляции Okko