Терри о незабитом пенальти в финале ЛЧ: «Я до сих пор просыпаюсь среди ночи. Тогда я стоял на 25-м этаже в Москве, думая: «Почему?» Не говорю, что прыгнул бы, но в голове было всякое»

Терри о незабитом пенальти в финале ЛЧ: Я до сих пор просыпаюсь среди ночи.

Бывший капитан «Челси» Джон Терри рассказал, что до сих пор переживает из-за незабитого пенальти в финале Лиги чемпионов в Москве.

Защитник «Челси» не реализовал одиннадцатиметровый в решающей игре Лиги чемпионов-2007/08, хотя мог принести своей команде победу над «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы выиграли серию пенальти со счетом 6:5 (1:1 в основное время) и взяли трофей.

– Даже сегодня это до сих пор не дает мне покоя. Конечно, с годами все немного смягчилось, но я думаю, что когда ты играешь матч за матчем, сезон за сезоном, ты немного отстраняешься от всего этого.

Но теперь, когда я закончил карьеру, у меня нет той сосредоточенности, которая была, когда я играл каждую неделю, играл перед болельщиками и испытывал этот азарт. И теперь это меня действительно задевает. Я до сих пор просыпаюсь посреди ночи и думаю: «Да, это случилось». Не думаю, что это когда-нибудь пройдет.

– Как ты с этим справляешься?

– Я не знаю. Просто продолжаю жить дальше. Я вырос в мире, где мой отец, если он был расстроен или что-то в таком духе, давал тебе подзатыльник – и ты жил дальше. Ты поднимался с мыслью, что после этого пнешь на поле самого здорового футболиста. Такой тогда был менталитет. Сейчас все по-другому, и я думаю, это очень важно в футболе.

Оглядываясь назад, я бы очень хотел тогда поговорить с кем-нибудь. Потому что я помню, как после игры мы все вернулись в отель, и я стоял на 25-м этаже в Москве и просто смотрел в окно, думая: «Почему? Почему?»

Я не говорю, что я бы прыгнул, если бы была такая возможность. Но в такие моменты в голове проносятся всякие мысли. Потом пришли ребята и отвели меня вниз.

Именно в такие моменты возникает вопрос: «А что, если бы?» Никогда не знаешь наверняка, правда? – сказал Терри в подкасте Риса Минни.

Терри о незабитом пенальти в финале ЛЧ в Москве: «До сих пор просыпаюсь с мыслью о промахе, он стоит перед глазами. Завоеванные трофеи значат много, но упущенные могут преследовать тебя»

«Я вредил себе своим же молчанием». Важная речь Умтити о депрессии