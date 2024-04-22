Семак, Ивич, Карпин, Личка, Федотов – в числе номинантов на приз лучшему тренеру сезона премии «Winline Герои РПЛ»

Названы имена претендентов на приз лучшему тренеру сезона Мир РПЛ.

В список специалистов, номинированных на премию «Winline Герои РПЛ», попали 10 тренеров. Это Михаил (« »), («Рубин»), Сергей Семак (« »), Марцел Личка (« »), Владимир Федотов (ЦСКА), Валерий Карпин («Ростов»), Сергей Ташуев («Факел»), Владимир Ивич («Краснодар», уволен), Сергей Юран («Пари НН») и Игорь Осинькин («Крылья Советов»).

Из этого списка журналисты и блогеры выберут пять лучших кандидатов, в число которых уже вошел Владимир Ивич – он получил бонус за две награды Winline тренеру месяца.

По итогам второго раунда голосования, участие в котором примут болельщики, будет определен список финалистов. Церемония награждения состоится 25 мая.