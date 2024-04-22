Семак, Ивич, Карпин, Личка, Федотов – в числе номинантов на приз лучшему тренеру сезона премии «Winline Герои РПЛ»

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Названы имена претендентов на приз лучшему тренеру сезона Мир РПЛ.

В список специалистов, номинированных на премию «Winline Герои РПЛ», попали 10 тренеров. Это Михаил ГалактионовЛокомотив»), Рашид Рахимов («Рубин»), Сергей Семак («Зенит»), Марцел Личка («Динамо»), Владимир Федотов (ЦСКА), Валерий Карпин («Ростов»), Сергей Ташуев («Факел»), Владимир Ивич («Краснодар», уволен), Сергей Юран («Пари НН») и Игорь Осинькин («Крылья Советов»). 

Из этого списка журналисты и блогеры выберут пять лучших кандидатов, в число которых уже вошел Владимир Ивич – он получил бонус за две награды Winline тренеру месяца.

По итогам второго раунда голосования, участие в котором примут болельщики, будет определен список финалистов. Церемония награждения состоится 25 мая. 

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39 комментариев
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Я за Ивича.
+16
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+12
А Абаскаль?! Требую!
+10
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+8
Ответ Dimonty
Ещё шесть туров целых. Рановато
Конечно рано. Некоторые за три тура успевают чемпионат выиграть, а впереди еще шесть.
+7
-2
+5
Федотов , лол
+6
-1
+5
Почему не 100 кандидатов?
+6
-1
+5
Ответ </c/>
по мне Рахимову надо давать, вытащил пердивный клуб сразу в середину таблицы...
Пердивный по какому показателю хоть: стоимости состава или трат клуба на з/п?
+6
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+4
Ответ Доктор Верховцев
Глупый что ли?
Человек на блог Заремы подписан, так что вопрос риторический.
+4
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+2
Из действующих даже выбрать толком некого.
Поэтому Ивич.
+1
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Игорь Осинькин - без вопросов!
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Ответ ss_podonok
а у фаната зенита всё зудит от тренера спартака, которого уже уволили
Глупый что ли?
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Слишкович - лучший
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Требую здесь дискуссию по Федотову
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Ответ Заборостроитель
Требую здесь дискуссию по Федотову
Федотова в Сочи, Сочи в пердив!!!
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Ответ </c/>
поощрать нужно не лидеров, а новичков...вот Рахимов поставил за год очень солидный футбол команде, которая только вернулась в рпл и текущее место в таблице полностью заслуга тренера, а так же есть возможность быть в первой восьмёрке по итогам сезона...
Суть моего вопроса не смог понять и надо попробовать специально для тебя его подробнее расшифровать?
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Игорь Витальевич Осинькин. Держать команду из молодых пацанов в первой восьмёрке- это дорогого стоит!
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Ещё и Галактионов ))))
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Федотов??? ))))
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Лерика после вчерашнего еще не упели вычеркнуть?
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Сезон ещё не закончился, будет ещё много сюрпризов. Не нужно торопится.
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Семак или Ивич.
Федотов ?!🤣😃😃😃
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На Героев РПЛ никто не тянет. Да, и слово Герой здесь неуместно.
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А я "против всех"! В нашем чемпионате нет номинантов на приз Лучший тренер
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Я за Личку, его бы в Спартак назначить, было бы супер
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Как можно включать в претендентов на лучшего тренера сезона тех, кого уволили по ходу этого самого сезона за неудовлетворительные результаты?!
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Если бы не конфуз со Спартаком, на данный момент Карпин лучший . И с отрывом. Надеюсь, вчера было всего лишь недоразумение. Однако лучшего скорее всего дадут Семаку, тренеру чемпиону.
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Ну то есть почти все тренеры которые есть. За исключением тех что навылет стоят. Все большие молодцы!
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