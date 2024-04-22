Беллингем выиграл премию «Прорыв года» от Laureus. Футболисты никогда не получали этот приз
Джуд Беллингем стал обладателем премии «Прорыв года» от Laureus.
Полузащитник «Реала» стал первым футболистом, получившим эту награду.
Также были номинированы футболистки Сальма Паральюэло («Барселона», сборная Испании) и Линда Кайседо («Реал», сборная Колумбии), американская теннисистка Коко Гауфф, китайский пловец Цинь Хайян и шотландский легкоатлет Джош Керр.
В текущем сезоне Беллингем провел 25 матчей в Ла Лиге и забил 17 голов – больше всех в команде. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Во вторых: Реал борется и в еврокубках, дошел до 1/2 финала ЛЧ(престижный трофей) в этом и заслуга Беллингема
В третьих: статистика по забитым, созданным моментам в первый же сезон за такой клуб как Реал (мировой уровень) удивляет как для полузащитка. Считаю, что награда полностью заслужена. Конечно Довбик тоже хорош, но повторюсь, перейдя в топ клуб не факт, что он наколотит столько же