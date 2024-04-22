Беллингем выиграл премию «Прорыв года» от Laureus. Футболисты никогда не получали этот приз

Теги Реал Мадрид рейтинги женский футбол сборная Испании жен сборная Колумбии жен Коко Гауфф Джуд Беллингем Джош Керр Цинь Хайян Футбол

Джуд Беллингем стал обладателем премии «Прорыв года» от Laureus.

Полузащитник «Реала» стал первым футболистом, получившим эту награду.

Также были номинированы футболистки Сальма Паральюэло («Барселона», сборная Испании) и Линда Кайседо («Реал», сборная Колумбии), американская теннисистка Коко Гауфф, китайский пловец Цинь Хайян и шотландский легкоатлет Джош Керр.

В текущем сезоне Беллингем провел 25 матчей в Ла Лиге и забил 17 голов – больше всех в команде. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев
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Прорыв года чего? Я думаю должны были выиграть болельщики Барселоны
+17
-4
+13
Непонятная награда и критерии голосования, так могли бы и Довбику отдать, у него тоже в этом сезоне прорыв.
+25
-13
+12
Ответ DimaBayern
Интересно, как будет называться следующая награда, которая будет придумана для игроков Реала и Барселоны?
иди Википедию почитай, вполне себе престижная награда и придумана относительно давно. Правда раньше футболистов вроде не награждали
+7
0
+7
Справедливо, гениальная покупка Реала
+16
-11
+5
Ответ DimaBayern
Интересно, как будет называться следующая награда, которая будет придумана для игроков Реала и Барселоны?
придуманная настолько для футболистов что выиграли впервые
+5
0
+5
Арабский ныряльщик Джамал стал самым молодым игроком Барселоны, при котором Белллингем выиграл премию "Прорыв года".
+12
-9
+3
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Ну во первых: Реал и Жирона это разные уровни, давление и требования как в Реале мало кто выдержит
Во вторых: Реал борется и в еврокубках, дошел до 1/2 финала ЛЧ(престижный трофей) в этом и заслуга Беллингема
В третьих: статистика по забитым, созданным моментам в первый же сезон за такой клуб как Реал (мировой уровень) удивляет как для полузащитка. Считаю, что награда полностью заслужена. Конечно Довбик тоже хорош, но повторюсь, перейдя в топ клуб не факт, что он наколотит столько же
+6
-4
+2
Ответ Yobo
Непонятная награда и критерии голосования, так могли бы и Довбику отдать, у него тоже в этом сезоне прорыв.
Особенно в ЛЧ)
+5
-4
+1
Думаю Белли не заслужил, фанатов барселоны прорвало больше
+2
-2
0
Комментарий удален пользователем
Ответ CHELSEA_2008
В топ клубе забивать ровно в два раза легче с топовыми партнёрами. Поэтому результат Довбика в Реале был бы 34 гола. минимум. А вот Беллингем в Жирное провалился бы скорее.
Такое не работает…вспомнить того же Йовича, да и в целом много провальных трансферов других клубов.
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Ответ 98d785yrjw
У Беллингема больше всех голов? У полузащитника?? Где их форварды??? 🤯😳 Ща Мбаппе приедет - разберётся
Их форварды на скамейке и в Аль-Иттихаде
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