Беллингем выиграл премию «Прорыв года» от Laureus. Футболисты никогда не получали этот приз

Джуд Беллингем стал обладателем премии «Прорыв года» от Laureus.

Полузащитник « » стал первым футболистом, получившим эту награду.

Также были номинированы футболистки Сальма Паральюэло («Барселона», сборная Испании) и Линда Кайседо («Реал», сборная Колумбии), американская теннисистка Коко Гауфф, китайский пловец Цинь Хайян и шотландский легкоатлет Джош Керр.

В текущем сезоне провел 25 матчей в Ла Лиге и забил 17 голов – больше всех в команде. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.