КХЛ вернула СКА 500 тысяч рублей за штраф Ротенберга

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг деньги Хоккей

КХЛ вернула СКА 500 тысяч рублей за оспоренный штраф Романа Ротенберга.

Ранее сообщалось, что СКА успешно оспорил штраф в 500 тысяч рублей, который был наложен на главного тренера команды Спортивно-дисциплинарным комитетом лиги.

Отмечалось, что суд удовлетворил требования СКА в полном объеме и обязал ООО «КХЛ» вернуть клубу 500 тысяч рублей.

20 апреля Роман Ротенберг заявил, что КХЛ не вернула ему деньги за штраф.

«В соответствии с решением НЦСА лига осуществила возврат денежных средств хоккейному клубу СКА.

Платежное поручение было исполнено 04 апреля 2024 года», – сообщили в пресс-службе Фонбет Чемпионата КХЛ.

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27 комментариев
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Всей страной переживали. Слава Богу! Теперь Роман доживёт до аванса!
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+52
Ответ Габорик
Штраф 300, вернули 500? С процентами или кхлспасибо? :)
Ну там сложная схема - вернули, умножив на коэффициент роста величия российского хоккея за этот период.
+18
0
+18
Извиниться не забыли ?
+17
-1
+16
клоунада продолжается
+14
-1
+13
Скоро в суде результаты игр будут отменять.
+12
-1
+11
Просто он не заметил поступление такой мелочёвки на счёт
+10
-1
+9
какой же позорный цирк...
+12
-3
+9
Штраф 300, вернули 500? С процентами или кхлспасибо? :)
+7
-1
+6
Оставили бы как залог на следующий сезон, потому что Ротенберг всё равно будет ныть на судей, лёд и долгие перелёты.
+7
-2
+5
Ахаххахах, очередное позорище - тьфу
+5
-1
+4
У КХЛ в суде адвокатом Эльман Пашаев был наверное.
+3
0
+3
Деньги отправили 4 апреля, а 20 апреля Ротенберг заявил что деньги не вернули.
ДОЛГО ЖЕ ДОХОДИТ до Ротенберга.
Медицинский факт.
+3
0
+3
А че еще компенсацию за моральный ущерб сверху не накинули???
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+2
Первый случай в историиКХЛ когда пошли в суд оспаривать штраф за критику судей.
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Наревел)
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Ну если, это был бы любой другой тренер. То точно бы присудили бы штраф.
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Это какой-то... позор.
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Тогда надо отменить это правило, что нельзя критиковать судейство
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Ахахахахахахах
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Неплохо было бы написать были ли ещё такие прецеденты.
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Колыбель рэкета победила.
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Как говорится разводилу не разведёшь.
+1
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Загитовой цветов купит)))
+2
-2
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КХЛ все таки прогнулась.Плохой знак.
+4
-4
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Зря
+4
-4
0
Хахаха🤣🤣🤣🤣🤣
+3
-3
0
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