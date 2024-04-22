КХЛ вернула СКА 500 тысяч рублей за штраф Ротенберга

КХЛ вернула СКА 500 тысяч рублей за оспоренный штраф Романа Ротенберга.

Ранее сообщалось, что СКА успешно оспорил штраф в 500 тысяч рублей, который был наложен на главного тренера команды Спортивно-дисциплинарным комитетом лиги.

Отмечалось, что суд удовлетворил требования СКА в полном объеме и обязал ООО «КХЛ» вернуть клубу 500 тысяч рублей.

20 апреля Роман Ротенберг заявил, что КХЛ не вернула ему деньги за штраф.

«В соответствии с решением НЦСА лига осуществила возврат денежных средств хоккейному клубу СКА.

Платежное поручение было исполнено 04 апреля 2024 года», – сообщили в пресс-службе Фонбет Чемпионата КХЛ.