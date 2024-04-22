Дзюба, Акинфеев, Тюкавин, Сперцян, Кассьерра и Соболев вошли в 100 претендентов на приз игроку сезона премии «Winline Герои РПЛ»

Мир РПЛ объявила претендентов на приз игроку сезона.

В сотню футболистов, номинированных на премию «Winline Герои РПЛ» по итогам сезона-2023/24, вошли 10 вратарей, 30 защитников, 30 полузащитников и 30 нападающих.

Процедура определения победителя включает три этапа: голосование журналистов и блогеров (с 22 по 30 апреля), голосование болельщиков (со 2 по 13 мая) и голосование экспертов (с 15 по 24 мая).

В номинациях по позициям участвуют те же футболисты, что и в общем списке, при этом в голосование за звание лучшего вратаря добавлены еще три игрока. Футболисты, которые становились Winline игроками месяца по ходу сезона, вступят в борьбу за награду лучшему игроку со второго этапа голосования.

Вратарь сезона

(«Краснодар»), (ЦСКА), («Локомотив»), («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»), («Урал»), Артур Нигматуллин («Пари НН»), Юрий Дюпин («Рубин»), Николай Сысуев («Оренбург»), Евгений Латышонок («Балтика»), Гиорги Шелия («Ахмат»)*, Михаил Кержаков («Зенит»)*, Игорь Лещук («Динамо»)*.

*Гиорги Шелия, Михаил Кержаков, Игорь Лещук участвуют только в голосовании по определению лучшего вратаря сезона

Защитник сезона

Родригао, Нуралы Алип, Страхиня Эракович, Дуглас Сантос (все – «Зенит»), Хуниор Алонсо, Витор Тормена, Сергей Волков, Лукас Оласа (все – «Краснодар»), Срджан Бабич, Даниил Хлусевич (оба – «Спартак»), Мойзес, Виллиан Роша, Хелвен, Милан Гайич (все – ЦСКА), Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Дмитрий Скопинцев (все – «Динамо»), Лукас Фассон, Наир Тикнизян (оба – «Локомотив»), Александр Солдатенков, Гленн Бейл, Юрий Горшков (все – «Крылья Советов»), Максим Осипенко, Илья Вахания (оба – «Ростов»), Дарко Тодорович («Ахмат»), Матиас Перес («Оренбург»), Игор Вуячич, Дмитрий Кабутов (оба – «Рубин»), Кирилл Гоцук («Пари НН»), Сергей Божин («Факел»).

Полузащитник сезона

Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо (все – «Зенит»), Александр Черников, Эдуард Сперцян*, Никита Кривцов (все – «Краснодар»), Данил Пруцев («Спартак»), Саша Здьелар, Виктор Мендес (оба – ЦСКА), Диего Лаксальт, Луис Чавес, Хорхе Карраскаль (все – «Динамо»), Артем Карпукас, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов (все – «Локомотив»), Фернандо Костанза («Крылья Советов»), Данил Глебов («Ростов»), Иван Олейников, Артем Тимофеев (оба – «Ахмат»), Лукас Вера («Оренбург»), Угочукву Иву («Рубин»), Мамаду Майга, Александр Трошечкин, Николай Калинский (все – «Пари НН»), Тимур Аюпов, Андрей Егорычев (оба – «Урал»), Максим Кузьмин («Балтика»), Ираклий Квеквескири, Вячеслав Якимов (оба – «Факел»), Кирилл Кравцов («Сочи»).

*Эдуард Сперцян в голосовании по определению лучшего игрока сезона участвует со второго этапа как Winline игрок месяца

Нападающий сезона

Матео Кассьерра, Иван Сергеев (оба – «Зенит»), Джон Кордоба, Жоау Баши (оба – «Краснодар»), Александр Соболев, Антон Зиньковский (оба – «Спартак»), Федор Чалов, Аббосбек Файзуллаев, Иван Обляков, Антон Заболотный (все – ЦСКА), Тамерлан Мусаев («Балтика» / ЦСКА), Бителло, Константин Тюкавин*, Федор Смолов (все – «Динамо»), Артем Дзюба, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Бенхамин Гарре*, Никита Салтыков, Роман Ежов (все – «Крылья Советов»), Мохаммад Мохеби*, Егор Голенков (оба – «Ростов»), Мартин Крамарич («Сочи»), Мохамед Конате («Ахмат»), Брайан Мансилья*, Дмитрий Воробьев (оба – «Оренбург»), Мирлинд Даку, Валентин Вада (оба – «Рубин»), Эдгар Севикян («Пари НН»), Евгений Марков («Факел»).

*Константин Тюкавин, Бенхамин Гарре, Мохаммад Мохеби, Брайан Мансилья в голосовании по определению лучшего игрока сезона участвуют со второго этапа как Winline игроки месяца

Церемония вручения премии «Winline Герои РПЛ» пройдет 26 мая 2024 года.