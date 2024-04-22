Дзюба, Акинфеев, Тюкавин, Сперцян, Кассьерра и Соболев вошли в 100 претендентов на приз игроку сезона премии «Winline Герои РПЛ»

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Мир РПЛ объявила претендентов на приз игроку сезона.

В сотню футболистов, номинированных на премию «Winline Герои РПЛ» по итогам сезона-2023/24, вошли 10 вратарей, 30 защитников, 30 полузащитников и 30 нападающих.

Процедура определения победителя включает три этапа: голосование журналистов и блогеров (с 22 по 30 апреля), голосование болельщиков (со 2 по 13 мая) и голосование экспертов (с 15 по 24 мая).

В номинациях по позициям участвуют те же футболисты, что и в общем списке, при этом в голосование за звание лучшего вратаря добавлены еще три игрока. Футболисты, которые становились Winline игроками месяца по ходу сезона, вступят в борьбу за награду лучшему игроку со второго этапа голосования.

Вратарь сезона

Матвей Сафонов («Краснодар»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Илья Лантратов («Локомотив»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»), Илья Помазун («Урал»), Артур Нигматуллин («Пари НН»), Юрий Дюпин («Рубин»), Николай Сысуев («Оренбург»), Евгений Латышонок («Балтика»), Гиорги Шелия («Ахмат»)*, Михаил Кержаков («Зенит»)*, Игорь Лещук («Динамо»)*.

*Гиорги Шелия, Михаил Кержаков, Игорь Лещук участвуют только в голосовании по определению лучшего вратаря сезона

Защитник сезона

Родригао, Нуралы Алип, Страхиня Эракович, Дуглас Сантос (все – «Зенит»), Хуниор Алонсо, Витор Тормена, Сергей Волков, Лукас Оласа (все – «Краснодар»), Срджан Бабич, Даниил Хлусевич (оба – «Спартак»), Мойзес, Виллиан Роша, Хелвен, Милан Гайич (все – ЦСКА), Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Дмитрий Скопинцев (все – «Динамо»), Лукас Фассон, Наир Тикнизян (оба – «Локомотив»), Александр Солдатенков, Гленн Бейл, Юрий Горшков (все – «Крылья Советов»), Максим Осипенко, Илья Вахания (оба – «Ростов»), Дарко Тодорович («Ахмат»), Матиас Перес («Оренбург»), Игор Вуячич, Дмитрий Кабутов (оба – «Рубин»), Кирилл Гоцук («Пари НН»), Сергей Божин («Факел»).

Полузащитник сезона

Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо (все – «Зенит»), Александр Черников, Эдуард Сперцян*, Никита Кривцов (все – «Краснодар»), Данил Пруцев («Спартак»), Саша Здьелар, Виктор Мендес (оба – ЦСКА), Диего Лаксальт, Луис Чавес, Хорхе Карраскаль (все – «Динамо»), Артем Карпукас, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов (все – «Локомотив»), Фернандо Костанза («Крылья Советов»), Данил Глебов («Ростов»), Иван Олейников, Артем Тимофеев (оба – «Ахмат»), Лукас Вера («Оренбург»), Угочукву Иву («Рубин»), Мамаду Майга, Александр Трошечкин, Николай Калинский (все – «Пари НН»), Тимур Аюпов, Андрей Егорычев (оба – «Урал»), Максим Кузьмин («Балтика»), Ираклий Квеквескири, Вячеслав Якимов (оба – «Факел»), Кирилл Кравцов («Сочи»).

*Эдуард Сперцян в голосовании по определению лучшего игрока сезона участвует со второго этапа как Winline игрок месяца

Нападающий сезона

Матео Кассьерра, Иван Сергеев (оба – «Зенит»), Джон Кордоба, Жоау Баши (оба – «Краснодар»), Александр Соболев, Антон Зиньковский (оба – «Спартак»), Федор Чалов, Аббосбек Файзуллаев, Иван Обляков, Антон Заболотный (все – ЦСКА), Тамерлан Мусаев («Балтика» / ЦСКА), Бителло, Константин Тюкавин*, Федор Смолов (все – «Динамо»), Артем Дзюба, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Бенхамин Гарре*, Никита Салтыков, Роман Ежов (все – «Крылья Советов»), Мохаммад Мохеби*, Егор Голенков (оба – «Ростов»), Мартин Крамарич («Сочи»), Мохамед Конате («Ахмат»), Брайан Мансилья*, Дмитрий Воробьев (оба – «Оренбург»), Мирлинд Даку, Валентин Вада (оба – «Рубин»), Эдгар Севикян («Пари НН»), Евгений Марков («Факел»).

*Константин Тюкавин, Бенхамин Гарре, Мохаммад Мохеби, Брайан Мансилья в голосовании по определению лучшего игрока сезона участвуют со второго этапа как Winline игроки месяца

Церемония вручения премии «Winline Герои РПЛ» пройдет 26 мая 2024 года.

30 комментариев
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Переплюнули легендарный расширенный список в сборную)
+34
-2
+32
100 ахаххахах
+32
-2
+30
Список тех кто не участвует был бы короче.
+24
0
+24
Да просто тупо бы заявки всех клубов бы выкатили и голосуй.
Смех конечно, просто подобие лиги футбольной. Настоящее шапито
+22
-3
+19
нападающий сезона Обляков. Прекрасно)
+18
-1
+17
Дзюба конечно заслужил 😂
+13
-1
+12
В заявке 23 футболиста? Клубов 16? Т.е. всего 368 футболистов +10% дозаявка, ок 400.
Можно сделать топ 500 и включить всех
+4
0
+4
Максименко/Сафонов/Лантратов - Дуглас Сантос/Хлусевич/Мойзес - Бабич/Родригао/Алонсо - Тормена/Роша/Гоцук - Вахания/Бейл/Перес - Барриос/Лаксальт/Карпукас - Клаудиньо/Сперцян/Карраскаль - Вендел/Вера/Обляков - Файзуллаев/Бителло/Пиняев - Гарре/Глушенков/Салтыков - Соболев/Тюкавин/Кассьерра

не попали в список, но я бы добавил Промеса и Мостового...
+4
-1
+3
13 вратарей, кто ж из бедолаг не попал?))) Песьяков и Лещук на месте 💪
+3
0
+3
Ответ </c/>
Максименко/Сафонов/Лантратов - Дуглас Сантос/Хлусевич/Мойзес - Бабич/Родригао/Алонсо - Тормена/Роша/Гоцук - Вахания/Бейл/Перес - Барриос/Лаксальт/Карпукас - Клаудиньо/Сперцян/Карраскаль - Вендел/Вера/Обляков - Файзуллаев/Бителло/Пиняев - Гарре/Глушенков/Салтыков - Соболев/Тюкавин/Кассьерра не попали в список, но я бы добавил Промеса и Мостового...
как болельщик Спартака ты составил достаточно объективный список, достойно уважения. но вместо Максименко ты обязан просто поставить Лещука)
ну и Соболева заменить на Кордобу, тут уже без шуток.
+3
-1
+2
Ответ Ahtarisiti
Дельфин Соболев интересно 🤔
Так в номинации по плаванью участвует 🤣🤣🤣
+6
-4
+2
Ответ Roy Keane
Да просто тупо бы заявки всех клубов бы выкатили и голосуй. Смех конечно, просто подобие лиги футбольной. Настоящее шапито
смотри мой комментарий, там список 33 игроков на все позиции и два бонуса, самые яркие игроки...
+1
0
+1
Ну в 100 это нормально. Многие ли смогут вообще 100 игроков назвать играющих в РПЛ?)
+1
0
+1
Ответ Grand Admiral
Родригао выпал из основы, так что уже вряд ли
тут можно обсудить, я лишь составил список исходя из того, что игроки демонстрируют на дистанции...
0
0
0
Ответ </c/>
Максименко/Сафонов/Лантратов - Дуглас Сантос/Хлусевич/Мойзес - Бабич/Родригао/Алонсо - Тормена/Роша/Гоцук - Вахания/Бейл/Перес - Барриос/Лаксальт/Карпукас - Клаудиньо/Сперцян/Карраскаль - Вендел/Вера/Обляков - Файзуллаев/Бителло/Пиняев - Гарре/Глушенков/Салтыков - Соболев/Тюкавин/Кассьерра не попали в список, но я бы добавил Промеса и Мостового...
Родригао выпал из основы, так что уже вряд ли
0
0
0
Ответ Severfan
как болельщик Спартака ты составил достаточно объективный список, достойно уважения. но вместо Максименко ты обязан просто поставить Лещука) ну и Соболева заменить на Кордобу, тут уже без шуток.
Соболев куда более разносторонне играет чем Кордоба, не плохо действует из глубины...так что моё предпочтение Соболеву...
+3
-3
0
11 номинантов от ЦСКА, всего 6 от Спартака (еще был бы Промес седьмым). Интересно, чем это обусловлено, учитывая, что команды сезон проводят +/- одинаково
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0
У вратарей либо Песьяков, либо Лещук. Без вариантов
0
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0
Соболев за что? Дальше всех нырнул,тогда должен быть Комличенко рядом
+2
-2
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Облегчили Валере составление списка на следующие сборы.
0
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Сто) А чего не в мильярд?)
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Максименко, конечно👍
+2
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