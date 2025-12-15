Солари признан лучшим игроком «Спартака» в ноябре-декабре. У него 3+2 в шести матчах

Пабло Солари признан лучшим игроком «Спартака» в ноябре-декабре.

Вингер «Спартака » Пабло Солари признан лучшим игроком команды в ноябре-декабре.

Аргентинец набрал 49% голосов, обойдя Игоря Дмитриева , Ливая Гарсию, Даниила Денисова и Маркиньоса .

В ноябре и декабре Солари провел за «Спартак» 6 матчей и отметился 3 голами и 2 результативными передачами.