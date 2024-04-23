Джамал Мюррэй исполнил победный бросок под сирену во 2-м матче с «Лейкерс»

Теги Денвер Лейкерс НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Джамал Мюррэй Баскетбол

«Денвер» во второй раз обыграл «Лейкерс».

Исход матча номер два в рамках серии 1-го раунда плей-офф решился в концовке, когда разыгрывающий «Наггетс» Джамал Мюррэй забросил через руки Энтони Дэвиса при равном счете под сирену.

Благодаря победе со счетом 101:99 «Денвер» повел в серии 2-0.

В активе Мюррэя 20 очков, 3 подбора и 5 передач при 9 из 24 с игры.

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60 комментариев
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Ответ gusilebedi
А леброн открытый бросок на победу не попал .
Зато до этого 2 трех и подряд забил и в целом был единственным, кто тащил атаку ЛАЛ в клатче
+41
-5
+36
Ответ gusilebedi
А леброн открытый бросок на победу не попал .
Мужик в 39 лет выдает 25+12 с отличным процентом в гостевом матче против сильнейшей команды лиги,а ему предъявляют за открытый бросок
+39
-5
+34
Джамал в клатче - это нечто🔥
+22
-3
+19
Подарок с утра от Джамалушки.
Вот от кого ждёшь такого, так это от него.
Продолжай доказывать и наказывать, как говорится.
Но Денвер по краю ходит, нельзя так матчи начинать
+22
-5
+17
Ответ gusilebedi
А леброн открытый бросок на победу не попал .
Да, иронично конечно вышло, попал две 3 подряд сложные, а открытую в конце смазал. Так бывает, никаких к нему претензий вообще быть не может.
+11
-1
+10
Я один услышал хруст сломанного хребта?
+11
-2
+9
Ответ Влад Егоров
Историческая игра. Жаль тех, кто при -20 спать пошел)
Какой спать? Я на работу из-за этого боевика опоздал!
+8
0
+8
Ответ Гарун Алиев
Мужик в 39 лет выдает 25+12 с отличным процентом в гостевом матче против сильнейшей команды лиги,а ему предъявляют за открытый бросок
Это поехавшие. Человек имеет по сезону 55%+ реализацию с игры. В 39 лет, показывает лучшую реализацию трешек за 20 летнюю карьеру. Играет по минут 40. Мне интересно, что этим недалёким, еще нужно от него.
+17
-9
+8
Ответ O8ECHKIN
Комментарий скрыт
Сказал персонаж с ником "Овечкин" 🤣
+8
-1
+7
Напоминаю! Человек ни разу не был на Матче звёзд.
+8
-1
+7
Всю игру закапывал Денвер, в итоге похоронил Лейкерс
+7
-1
+6
Теперь Лал в шести?
+8
-2
+6
Йокич батя. Так, подобрал молодец, вон ему отдай. И потом как Маттеус Бреме, иди и забей! Все вперёд!!!
+4
0
+4
Историческая игра. Жаль тех, кто при -20 спать пошел)
+5
-1
+4
После такого, не всплывают. Тут опять будет свип.
+6
-3
+3
Прикольно Дэвис шлепнулся прямо рядом с этим праздником жизни
+3
-1
+2
Дэвис - это коррраааа🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+4
-2
+2
Всю игру творил дичь и в концовке принёс победу
+2
0
+2
Лейкерс лошары, такую фору дали отыграть
+2
0
+2
Красивый момент.
+2
0
+2
Как он исправился... это нечто! историческая хня
+3
-1
+2
Ответ gusilebedi
Леброн крут базара ноль. Но отдать 20 очков лидерства и не забить решающий бросок. Люди запомнят про конкретный матч это. К общему величию Леброна не может быть вопросов
Тяжело удержать лидерство когда твоя скамейка 6 очков за матч выдает
+5
-3
+2
Дед отлетает.
+4
-2
+2
Ответ Гарун Алиев
Мужик в 39 лет выдает 25+12 с отличным процентом в гостевом матче против сильнейшей команды лиги,а ему предъявляют за открытый бросок
Леброн крут базара ноль. Но отдать 20 очков лидерства и не забить решающий бросок. Люди запомнят про конкретный матч это. К общему величию Леброна не может быть вопросов
+8
-7
+1
Ответ Achilles 21
ну вообще то нужно что бы команда побеждала, а не его лучшая статистика трёх очковых за 20 лет))))))
Нба это командная или солоигра?
+2
-1
+1
Ответ Amen1979
Я один услышал хруст сломанного хребта?
Нет, не один) 🤝
+2
-1
+1
Дэвис прям по среди серии решил перевести таланты, присел на скамейку Денвера. Но Леброн против, увел за ручку от туда 😂
+4
-3
+1
А леброн открытый бросок на победу не попал .
+10
-9
+1
Феерично просрали матч
+2
-1
+1
Лучшая игра плей-офф на данную минуту, надеюсь, таких игр будет как можно больше в этом розыгрыше
+1
0
+1
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