Джамал Мюррэй исполнил победный бросок под сирену во 2-м матче с «Лейкерс»
«Денвер» во второй раз обыграл «Лейкерс».
Исход матча номер два в рамках серии 1-го раунда плей-офф решился в концовке, когда разыгрывающий «Наггетс» Джамал Мюррэй забросил через руки Энтони Дэвиса при равном счете под сирену.
Благодаря победе со счетом 101:99 «Денвер» повел в серии 2-0.
В активе Мюррэя 20 очков, 3 подбора и 5 передач при 9 из 24 с игры.
Вот от кого ждёшь такого, так это от него.
Продолжай доказывать и наказывать, как говорится.
Но Денвер по краю ходит, нельзя так матчи начинать