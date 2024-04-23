Джамал Мюррэй исполнил победный бросок под сирену во 2-м матче с «Лейкерс»

«Денвер» во второй раз обыграл «Лейкерс».

Исход матча номер два в рамках серии 1-го раунда плей-офф решился в концовке, когда разыгрывающий «Наггетс» забросил через руки Энтони Дэвиса при равном счете под сирену.

Благодаря победе со счетом 101:99 « » повел в серии 2-0.

В активе Мюррэя 20 очков, 3 подбора и 5 передач при 9 из 24 с игры.