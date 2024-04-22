Судейский комитет не даст «Барселоне» записи эпизода с ударом Ямаля. Работу арбитра Сото Градо считают «более чем выдающейся»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Жоан Лапорта Сесар Сото Градо видеоповторы Класико Ламин Ямаль Футбол

Технический судейский комитет не удовлетворит требование Жоана Лапорты.

Ранее президент «Барселоны» заявил, что клуб запросит видео- и аудиозаписи, связанные с эпизодом матча против «Реала» (2:3), в котором мяч после удара Ламина Ямаля, возможно, пересек линию ворот мадридцев.

Marca сообщает, что судейский комитет не собирается передавать никакие материалы ни «блаугране», ни иным командам. Такого принципа придерживаются с момента внедрения видеоповторов.

Также в комитете считают, что главный арбитр класико Сесар Сото Градо отработал «более чем выдающимся образом», упрекнуть его не в чем.

«У нас нет доказательств, что мяч пересек линию». ВАР класико – главному арбитру после удара Ямаля

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99 комментариев
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Ответ VuNePonimaete
Какая ж клоунада там творится. Где-то сидят боссы Апл, смеются и думают: это они то наши конкуренты?
АПЛ точно не та лига, кто насчёт работы судей может смеяться
+98
-5
+93
Ну вот это откровенный бред
+63
-6
+57
Какая ж клоунада там творится. Где-то сидят боссы Апл, смеются и думают: это они то наши конкуренты?
+58
-14
+44
Все что надо знать о судействе в Испании . Если этот матч считают выдающемся , то все понятно .
+50
-7
+43
Ахахаха "выдающейся".

А теперь просто представьте себе, сколько вони было в комментах, если бы точно так же отсудили бы этот матч в пользу Барселоны и против реала)))
+49
-13
+36
1.Васкес симулировал точно так же, как и Сака в ЛЧ с Нойером (правда, там не олухи сидели на ВАР, и они не купились на этот дешёвый трюк).
2. Модрич до полученной жёлтой раза два точно должен был получить: за фол на Рафинье после потери мяча, и ещё раз он отдавил ногу Педри, но судья.
3. То, как Рюдигер просто снёс Фермина в штрафной, не пытаясь сыграть в мяч, - это пенальти.
4. А ещё был момент, когда Ямал в очередной раз на дриблинге унизил Рюдигера. Рюдигер психанул, подошел и нагло толкнул малого. Это жк за неспортивное поведение. Но только не в матче реала.
+59
-23
+36
Выдающееся! Это Перес так охарактеризовал?!
+42
-14
+28
Ответ Nike of FW
Сесар Сото Градо отработал «более чем выдающимся образом» итак три матча персонажа в этом сезоне когда он судил Барсу Эпизод №1 , (рождение легенды ) Хетафе» — «Барселона» — 0:0 это можно персказывать вечно, там и удаление и радость от не назначенного в концовче пенальти где он придумал игру рукой Гави , там было все https://pbs.twimg.com/media/GLjt7NSX0AA1vuo?format=jpg&name=360x360 Эпизод №2 (становление) Гранада 2 : 2 Барселона "Судья не засчитал гол «Барселоны» на 93-й. Находившийся вне игры Ферран не допрыгнул до мяча после навеса – по воротам бил Феликс" https://www.sports.ru/football/1115534873-sudya-ne-zaschital-gol-barselony-na-93-j-naxodivshijsya-vne-igry-ferra.html https://pbs.twimg.com/media/GLjt7P3XoAAonGq?format=jpg&name=small Эпизод №3 (бенефис) вчерашний матч «более чем выдающейся» матч Реал М 3 : 2 Барселона
В примерах одни сплошные факты, но белая секта минусует. Правда режет глаза.
+25
-4
+21
«более чем выдающейся» - это из разряда "Не привыкли к справедливости» после матча с Альмерией

https://www.sports.ru/football/1115787778-klubnoe-tv-reala-gol-almerii-verno-otmenili-dlya-etogo-i-nuzhen-var-et.html

И это все что надо знать о этом судейском проекте.
+30
-10
+20
Сесар Сото Градо отработал «более чем выдающимся образом»
итак три матча персонажа в этом сезоне когда он судил Барсу
Эпизод №1 , (рождение легенды ) Хетафе» — «Барселона» — 0:0 это можно персказывать вечно, там и удаление и радость от не назначенного в концовче пенальти где он придумал игру рукой Гави , там было все
https://pbs.twimg.com/media/GLjt7NSX0AA1vuo?format=jpg&name=360x360

Эпизод №2 (становление)
Гранада 2 : 2 Барселона
"Судья не засчитал гол «Барселоны» на 93-й. Находившийся вне игры Ферран не допрыгнул до мяча после навеса – по воротам бил Феликс"
https://www.sports.ru/football/1115534873-sudya-ne-zaschital-gol-barselony-na-93-j-naxodivshijsya-vne-igry-ferra.html
https://pbs.twimg.com/media/GLjt7P3XoAAonGq?format=jpg&name=small

Эпизод №3 (бенефис)
вчерашний матч «более чем выдающейся» матч
Реал М 3 : 2 Барселона
+27
-8
+19
этот ответ полностью подтверждает ошибки судьи
+24
-6
+18
такое ощущение что характеристику давал сам Перес
+23
-7
+16
Реально бред
70 тыщ зрителей половина снимали матч тыща камер
И нет ни одного видоса с боку ,где видно где мяч так даже нет видео где по лицу Лунина будет понятно где мяч.
+15
-3
+12
Выдающаяся работа, АХХАХАХА. Модрич, доигравший матч согласен на 100%
+14
-2
+12
Ответ Nike of FW
Сесар Сото Градо отработал «более чем выдающимся образом» итак три матча персонажа в этом сезоне когда он судил Барсу Эпизод №1 , (рождение легенды ) Хетафе» — «Барселона» — 0:0 это можно персказывать вечно, там и удаление и радость от не назначенного в концовче пенальти где он придумал игру рукой Гави , там было все https://pbs.twimg.com/media/GLjt7NSX0AA1vuo?format=jpg&name=360x360 Эпизод №2 (становление) Гранада 2 : 2 Барселона "Судья не засчитал гол «Барселоны» на 93-й. Находившийся вне игры Ферран не допрыгнул до мяча после навеса – по воротам бил Феликс" https://www.sports.ru/football/1115534873-sudya-ne-zaschital-gol-barselony-na-93-j-naxodivshijsya-vne-igry-ferra.html https://pbs.twimg.com/media/GLjt7P3XoAAonGq?format=jpg&name=small Эпизод №3 (бенефис) вчерашний матч «более чем выдающейся» матч Реал М 3 : 2 Барселона
лол, чел который отменил несколько побед в начале сезона, еще и класико судил, отработал просто на 5 балов, Перес доволен.
+15
-5
+10
Позор(((
+14
-4
+10
Ответ v.belorussky
1.Васкес симулировал точно так же, как и Сака в ЛЧ с Нойером (правда, там не олухи сидели на ВАР, и они не купились на этот дешёвый трюк). 2. Модрич до полученной жёлтой раза два точно должен был получить: за фол на Рафинье после потери мяча, и ещё раз он отдавил ногу Педри, но судья. 3. То, как Рюдигер просто снёс Фермина в штрафной, не пытаясь сыграть в мяч, - это пенальти. 4. А ещё был момент, когда Ямал в очередной раз на дриблинге унизил Рюдигера. Рюдигер психанул, подошел и нагло толкнул малого. Это жк за неспортивное поведение. Но только не в матче реала.
ещё Кунде желтая за столкновение с клоуном под 7 номером, в этом моменте желтая обоим должна быть
+15
-6
+9
Кто бы сомневался.
+15
-7
+8
Также в комитете считают, что главный арбитр класико Сесар Сото Градо отработал «более чем выдающимся образом», упрекнуть его не в чем.
АХАХАХАХА
+10
-3
+7
Ответ Under
АПЛ точно не та лига, кто насчёт работы судей может смеяться
В Апл хотя бы технологию автоопределения гола не отменяли. А потом на сэкономленные деньги главному вредителю зп поднимали
+9
-2
+7
Ответ VuNePonimaete
Какая ж клоунада там творится. Где-то сидят боссы Апл, смеются и думают: это они то наши конкуренты?
Буквально вчера в матче Эвертон-Ноттингем судья не поставил 3 стопроцентные пенки в ворота Эвертона.
+5
-1
+4
ну и так, для справки, сото градо этот тот судейка, который судил первый матч Барсы в сезоне, после которого этого бездаря отстранили от судейства. но видать, показательно остраняли, дескать смотрите какие мы справедливые!
+7
-3
+4
Ответ slavik12345
В АПЛ судьи ошибаются хотя бы хаотично. И именно что ошибаются. В Испании же ошибками это не назвать, это целенаправленное тащилово Реала
Конечно, все дело не в бездарной игре Барселоны, а именно в судьях… Конечно)
+10
-7
+3
Ответ BurBon
лол, чел который отменил несколько побед в начале сезона, еще и класико судил, отработал просто на 5 балов, Перес доволен.
Так именно поэтому и был назначен на Класико...
+4
-1
+3
Само собой не даст, зачем против себя доказательства выдавать, позорище
+5
-2
+3
ну кто бы сомневался))щас буду отмазывать судью как могут.по хорошему ему бы дискву влепить,не впервой так судит против барсы
+5
-2
+3
Ответ Under
чтобы прецедент не создавать, очевидно же
Бред.
+5
-3
+2
более чем выдающимся образом», упрекнуть его не в чем. 🤡🤣
+4
-2
+2
Ответ slavik12345
В АПЛ судьи ошибаются хотя бы хаотично. И именно что ошибаются. В Испании же ошибками это не назвать, это целенаправленное тащилово Реала
Да, в других матчах же судьи не ошибаются) И против Реала в этом сезоне вообще ошибок не было, ага)
+5
-3
+2
Сто проц есть видос где видно,что мяч пересёк линию
+9
-7
+2
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