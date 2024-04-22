Судейский комитет не даст «Барселоне» записи эпизода с ударом Ямаля. Работу арбитра Сото Градо считают «более чем выдающейся»

Технический судейский комитет не удовлетворит требование Жоана Лапорты.

Ранее президент «Барселоны» заявил, что клуб запросит видео- и аудиозаписи, связанные с эпизодом матча против « » (2:3), в котором мяч после удара , возможно, пересек линию ворот мадридцев.

Marca сообщает, что судейский комитет не собирается передавать никакие материалы ни «блаугране», ни иным командам. Такого принципа придерживаются с момента внедрения видеоповторов.

Также в комитете считают, что главный арбитр класико отработал «более чем выдающимся образом», упрекнуть его не в чем.

«У нас нет доказательств, что мяч пересек линию». ВАР класико – главному арбитру после удара Ямаля