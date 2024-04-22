Судейский комитет не даст «Барселоне» записи эпизода с ударом Ямаля. Работу арбитра Сото Градо считают «более чем выдающейся»
Технический судейский комитет не удовлетворит требование Жоана Лапорты.
Ранее президент «Барселоны» заявил, что клуб запросит видео- и аудиозаписи, связанные с эпизодом матча против «Реала» (2:3), в котором мяч после удара Ламина Ямаля, возможно, пересек линию ворот мадридцев.
Marca сообщает, что судейский комитет не собирается передавать никакие материалы ни «блаугране», ни иным командам. Такого принципа придерживаются с момента внедрения видеоповторов.
Также в комитете считают, что главный арбитр класико Сесар Сото Градо отработал «более чем выдающимся образом», упрекнуть его не в чем.
«У нас нет доказательств, что мяч пересек линию». ВАР класико – главному арбитру после удара Ямаля
А теперь просто представьте себе, сколько вони было в комментах, если бы точно так же отсудили бы этот матч в пользу Барселоны и против реала)))
2. Модрич до полученной жёлтой раза два точно должен был получить: за фол на Рафинье после потери мяча, и ещё раз он отдавил ногу Педри, но судья.
3. То, как Рюдигер просто снёс Фермина в штрафной, не пытаясь сыграть в мяч, - это пенальти.
4. А ещё был момент, когда Ямал в очередной раз на дриблинге унизил Рюдигера. Рюдигер психанул, подошел и нагло толкнул малого. Это жк за неспортивное поведение. Но только не в матче реала.
https://www.sports.ru/football/1115787778-klubnoe-tv-reala-gol-almerii-verno-otmenili-dlya-etogo-i-nuzhen-var-et.html
И это все что надо знать о этом судейском проекте.
итак три матча персонажа в этом сезоне когда он судил Барсу
Эпизод №1 , (рождение легенды ) Хетафе» — «Барселона» — 0:0 это можно персказывать вечно, там и удаление и радость от не назначенного в концовче пенальти где он придумал игру рукой Гави , там было все
https://pbs.twimg.com/media/GLjt7NSX0AA1vuo?format=jpg&name=360x360
Эпизод №2 (становление)
Гранада 2 : 2 Барселона
"Судья не засчитал гол «Барселоны» на 93-й. Находившийся вне игры Ферран не допрыгнул до мяча после навеса – по воротам бил Феликс"
https://www.sports.ru/football/1115534873-sudya-ne-zaschital-gol-barselony-na-93-j-naxodivshijsya-vne-igry-ferra.html
https://pbs.twimg.com/media/GLjt7P3XoAAonGq?format=jpg&name=small
Эпизод №3 (бенефис)
вчерашний матч «более чем выдающейся» матч
Реал М 3 : 2 Барселона
70 тыщ зрителей половина снимали матч тыща камер
И нет ни одного видоса с боку ,где видно где мяч так даже нет видео где по лицу Лунина будет понятно где мяч.
АХАХАХАХА