Фонд из ОАЭ может завершить покупку клуба РПЛ к 2028 году, заявил Андреев: «До окончания сезона мы сделаем первичный анализ и вступим в переговоры»

Арабские инвесторы могут приобрести клуб РПЛ к 2028 году.

Бывший гендиректор «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал, что один из клубов Мир РПЛ может быть приобретен инвесторами из ОАЭ в 2028 году.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил , что инвестиционный фонд No Limit Sport, входящий в состав компаний Belhasa Group, изучает одну из российских команд по заказу инвесторов из ОАЭ. Андреев стал одним из президентов фонда в декабре.

– В течение какого времени сделка может быть осуществлена?

– Думаю, до окончания этого сезона мы сделаем первичный анализ, после чего вступим в переговоры. А дальше еще около года будем анализировать ситуацию с инфраструктурой, с академией, с потенциалом, с финансами. На этом этапе уже будут подписаны документы о неразглашении с потенциальным клубом, который будет заинтересован эту информацию предоставлять для анализа, который будет дальше ложиться на стол инвестору.

– Ориентировочное закрытие сделки – ближе к 2028 году?

– Предполагаю, что где‑то полтора года займет весь процесс. Это история достаточно серьезная, она предполагает работу в долгую. Нужно понимать все риски, все взвешивать. У нас фонд с международным капиталом, включая инвесторов из Индонезии, материкового Китая и Саудовской Аравии. Достаточно большой пул, достаточно большой и сильный фонд.

– Если покупка клуба осуществится, какие задачи будут стоять?

– Как минимум играть в еврокубках, когда Россия вернется на международную арену. Мы надеемся, что ситуация нормализуется к 2027–2028 году, и в эти сроки клубы будут выступать в еврокубках, – сказал Андреев.