«Милан» и Салемакерс продлят контракт с повышением зарплаты
«Милан» продлит контракт с Алексисом Салемакерсом.
«Милан» близок к продлению соглашения с Алексисом Салемакерсом.
Стороны уже согласовали новый контракт с повышением зарплаты, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Текущее соглашение Салемакерса с «Миланом» действует до 2027 года.
В нынешнем сезоне на счету бельгийца 2 гола и 2 результативные передачи в 15 матчах Серии А. Его подробную статистику можно найти здесь.
Что делать с Хаби Алонсо?39148 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости