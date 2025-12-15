«Милан» и Салемакерс продлят контракт с повышением зарплаты

«Милан» продлит контракт с Алексисом Салемакерсом.

«Милан » близок к продлению соглашения с Алексисом Салемакерсом .

Стороны уже согласовали новый контракт с повышением зарплаты, сообщает инсайдер Фабрицио Романо . Текущее соглашение Салемакерса с «Миланом» действует до 2027 года.

В нынешнем сезоне на счету бельгийца 2 гола и 2 результативные передачи в 15 матчах Серии А. Его подробную статистику можно найти здесь .