Бабич, Эракович, Файзуллаев, Бителло и Мохеби – в числе претендентов на приз «Открытие сезона»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия рейтинги Динамо Москва Балтика Краснодар Игор Вуячич Лукас Оласа Тео Бонгонда Валентин Вада Срджан Бабич Мартин Крамарич Луис Чавес Виктор Давила Евгений Латышонок Витор Тормена Илья Вахания Сочи Угочукву Иву Страхиня Эракович Хелвен Мохаммад Мохеби Тамерлан Мусаев Мирлинд Даку Бителло Никита Салтыков Аббосбек Файзуллаев Футбол

Опубликованы номинанты в категории «Открытие сезона» премии «Winline Герои РПЛ».

В список претендентов на приз вошли Лукас Оласа, Витор Тормена (оба – «Краснодар»), Бителло, Луис Чавес (оба – «Динамо»), Аббосбек Файзуллаев, Виктор Давила, Хелвен (все – ЦСКА), Мирлинд Даку, Игор Вуячич, Угочукву Иву, Валентин Вада (все – «Рубин»), Тамерлан Мусаев («Балтика»/ЦСКА), Страхиня Эракович («Зенит»), Срджан Бабич, Тео Бонгонда (оба – «Спартак»), Илья Вахания, Мохаммад Мохеби (оба – «Ростов»), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Мартин Крамарич («Сочи»), Евгений Латышонок («Балтика»).

Из этого списка журналисты и блогеры выберут пять лучших игроков, а после открытого голосования болельщиков, которое стартует 2 мая, останется три главных кандидата.

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16 комментариев
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странный список. По идее открытием должен быть молодой игрок, который себя неожиданно сильно проявил. Ну или пусть не молодой, но чтобы как-то сильно прибавил или взялся ниоткуда. А в списке Чавес, Бонгонда, Бабич - игроки, которых купили за большие деньги. В чем тут открытие? Вот Файзулаев, Салтыков - это претенденты
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Однозначно Файзуллаев,на мой взгляд и по стоимости он дешевле всех в разы.Бителло 10 млн,ожидаемо хороший игрок.А Файзуллаев ноунейм,который сверкнул.
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+16
Файзуллаев однозначно. Приехал даже не из первой лиги, а из чемпа Узбекистана и заиграл в РПЛ как родной. Салытков тоже хорош, дриблинг просто офигенный. Ну и наш балтийский Латышонок тоже прям дал жару, жаль только что Балтика вынуждена вести борьбу за выживание, но что поделать, таков путь.
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Выбирают игрока, как цыган лошадь: здесь нравится, а здесь не нравится...Смешно. Эракович - однозначно. И торг здесь неуместен. Он в течении сезона вывел Зенит на первое место и в матчах с основными претендентами на титул доказал свою состоятельность. А что сделали для своих клубов остальные номинанты? Ничего... за шустрость и быстрый бег только девочки выбирают.
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Ну тут либо Файзулаев, либо Бителло. Про Бителло мало говорят, но при правильном тренере(Личка как раз правильный тренер для него) он через год будет продан за большие деньги.
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Мохеби однозначно. Файзулаев молодец конечно, но он не делает разницу в игре, да и Россия для него не такое уж и зарубежье.
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Бабич и Эракович как будто уже лет по 5 играют в своих клубах. Главное достоинство сербов стабильность, без явных ошибок и срывов.
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Салтыков или Файзулаев, Мусаев, кстати, как вариант. Латышонок импонирует. Почему нет Голенкова?
Откуда там Бабич и Бонгонда взялись в претендентах? Что они такого феерического показали за сезон?
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Почему-то все забыли про Промеса. В этом сезоне мы многое в нем открыли...
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Я бы назвал Тюкавина открытием или точнее раскрытием сезона в РПЛ....
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