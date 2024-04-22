Бабич, Эракович, Файзуллаев, Бителло и Мохеби – в числе претендентов на приз «Открытие сезона»

Опубликованы номинанты в категории «Открытие сезона» премии «Winline Герои РПЛ».

В список претендентов на приз вошли , (оба – « »), , (оба – «Динамо»), Аббосбек Файзуллаев, Виктор Давила, Хелвен (все – ЦСКА), Мирлинд Даку, Игор Вуячич, Угочукву Иву, Валентин Вада (все – «Рубин»), Тамерлан Мусаев («Балтика»/ЦСКА), Страхиня Эракович («Зенит»), Срджан Бабич, Тео Бонгонда (оба – «Спартак»), Илья Вахания, Мохаммад Мохеби (оба – «Ростов»), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Мартин Крамарич («Сочи»), Евгений Латышонок («Балтика»).

Из этого списка журналисты и блогеры выберут пять лучших игроков, а после открытого голосования болельщиков, которое стартует 2 мая, останется три главных кандидата.