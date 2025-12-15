Флик на вопрос об обсуждении судейства в «Реале»: «Неправильно давить на арбитров. Это не мой путь»

Флик об обсуждении судейства в «Реале»: нельзя давить на судей.

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал обсуждения судейства в «Реале».

– В «Мадриде» продолжают говорить о судействе. Это заслуживает ответа?

– Мы знаем, что судьи – важная часть этой игры, без них мы не можем играть. Все совершают ошибки.

Мы должны фокусироваться на себе и смотреть, что можем делать лучше. Я не хочу говорить о других. Нужно строить лучшую команду из возможных.

Неправильно оказывать дополнительное давление на арбитров. Это не мой путь, – сказал Флик.

ТВ «Реала» о падении Винисиуса в штрафной «Алавеса»: «Очевидный пенальти. Это не ошибка судьи. В грязной лиге Негрейры у «Мадрида» связаны руки. Проблема не в наших роликах»