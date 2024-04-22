«Месси, Пеле и Марадона – гении, Роналду – нет. Он очень близок». Капелло о футболистах
Фабио Капелло назвал футболистов, которых считает гениями.
«Месси, Пеле и Марадона – три гения. Роналду очень близок.
Криштиану – великий игрок, отличный бомбардир, он выигрывал титулы и «Золотые мячи», но он не настолько гениален, как Месси. Он великий футболист, но не гений», – сказал бывший тренер «Реала» и клубов Серии А.
у Капелло Кокорин самый лучший игрок из РФ)
"Пеле- гений
Марадона - гений
Месси - гений
Роналду - Криштиану"
Добавил бы, что Зубастик и Рональдиньо на пике были гениальны.
Но раздолбаи )
Платини, Роналду, Ди Стефано это второй эшелон.
Увы для фанатов португальца, но факты вещь упрямая.
Мне вас жаль)
А разница простая: оба феноменально много забивают. Но, возьмите матчи, в которых Роналду не забил. Все они будут невзрачные и неудачные для него. Минимум помощи команде, и смотреть особо не на что. У Месси это немало великолепных матчей, в которых он не забивал, но был лучшим, и вел игру команды.
Только класс и уровень игры этим не определяется.
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У Месси четыре глаза.
У Лео четыре ноги.
Я видел как люди впадают в оргазм,
Когда он рисует круги.
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22/04/2024