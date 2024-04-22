«Месси, Пеле и Марадона – гении, Роналду – нет. Он очень близок». Капелло о футболистах

Фабио Капелло назвал футболистов, которых считает гениями.

«Месси, и – три гения. Роналду очень близок.

– великий игрок, отличный бомбардир, он выигрывал титулы и «Золотые мячи», но он не настолько гениален, как . Он великий футболист, но не гений», – сказал бывший тренер «Реала» и клубов Серии А.