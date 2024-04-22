«Месси, Пеле и Марадона – гении, Роналду – нет. Он очень близок». Капелло о футболистах

Теги Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси Фабио Капелло Диего Марадона Пеле высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

Фабио Капелло назвал футболистов, которых считает гениями.

«Месси, Пеле и Марадона – три гения. Роналду очень близок. 

Криштиану – великий игрок, отличный бомбардир, он выигрывал титулы и «Золотые мячи», но он не настолько гениален, как Месси. Он великий футболист, но не гений», – сказал бывший тренер «Реала» и клубов Серии А. 

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104 комментария
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Не стоит забывать, что у Капелло и кокорин звезда.
+64
-16
+48
Ответ Антимосковский
великому Кришу и не нужно быть гением, чтобы быть выше троих перечисленных, как и всех остальных футболистов. есть Криш7, а есть остальные - это факт.
😂😂😂😂😂
+25
-6
+19
Ответ yrok77
Сейчас прибежит Олег или Домиан со своим 18.12.2022
можно не прибегать, у тебя заранее подгорело)))
+41
-22
+19
Ответ el ruso guapo
Не стоит забывать, что у Капелло и кокорин звезда.
звезда?
у Капелло Кокорин самый лучший игрок из РФ)
+23
-7
+16
Ф. Капелло:
"Пеле- гений
Марадона - гений
Месси - гений
Роналду - Криштиану"
+26
-12
+14
Ответ el ruso guapo
Не стоит забывать, что у Капелло и кокорин звезда.
Обиделся?)
+19
-8
+11
Согласен.

Добавил бы, что Зубастик и Рональдиньо на пике были гениальны.
Но раздолбаи )
+11
-2
+9
Так а в чем он не прав ? Роналду один из лучших бомбардиров за всю историю на этом все но не лучший игрок он даже не в топ 5. Месси может решать исходы матчей в одиночку а Роналду нет.
+23
-14
+9
Единственное чем кичатся глоры распиаренного инстакороля - это стата голов. Которая вымучена всю карьеру - нырками, агрессией, плачом, вечными пенками и унылым стоянием возле вратарской штрафной. Но даже спустя столько жертв, Роналду уступает Месси в этой самой стате по параметру МАТЧ/голевое действие. Вот где ирония
+24
-16
+8
Ответ Leganessi
Единственный самый совершенный футболист в истории, который на протяжении 20 лет был чемпионом и Топом в 3 сильнейших чемпионатах с 5 ЛЧ в 2 клубах - Криштиану Роналду. Все остальные проваливались во 2 топовом чемпионате, а месси не то что не потянул другой сильный чемпионат, он побежал в самый легкий чемпионат и стал там одним из худших игроков в фермер лиге. Пеле тоже забивал пожарникам и спасателям пляжей малибу, Марадона феерил только пару сезонов. Роналду везде был тащером в 4 клубах и слабой сборной, которую привел к единственным 2 трофеям за всю ее жалкую историю. Все остальные ограниченные футболисты, которые играли в тепличных условиях. Роналду совершенен. А Капелло обычный NPC, который повторяет одни и те же стереотипы, созданные биомассой о каком-то там призрачном величии этой распиаренной троицы.
Морган, мы тебя узнали
+8
0
+8
Ответ CHELSEA_2008
За Месси болеют люди с маленьким ростом 🤭
При невысоком росте у него высокий статус и высокое положение в мировом футболе,а высокие плачут под его тенью.😄
+7
-1
+6
Ответ Leganessi
Плей-офф ЛЧ с 1/4 : Роналду 47 голов. 5 ЛЧ в 2 клубах. Месси 18. 3 ЛЧ в теплице. Можно подробнее о решателе матчей в одиночку легонесси? или 5 пенальти в кубке катара и есть - тащерство в одиночку?)))))
Мне достаточно вспомнить последний ЧМ когда Месси тащил всю команду и сделал дубль в финале в то время как у Криро 0+0 в плей-офф ЧМ ))))
+18
-12
+6
Ответ Leganessi
Ну как я и сказал, 5 пенальти - это тащерство в одиночку))))). Выздоравливай.
Криро это статистика. Вспомнить того же Модрича какой же перфоманс он выдал на ЧМ 2018 это просто невероятно, настоящий лидер и гений. Но Роналду так не сможет. Да и то что он не пришел на вручение ЗМ Луке уже говорит о том какой он человек.
+10
-4
+6
Роналду и Месси сравнимы только в цифрах, в остальном там пропасть, у кого есть глаза, тот это видит
+18
-12
+6
Ответ Антимосковский
40 это мало лет? но даже в маразме адекватный человек не забудет величие Криша7.
Величие у Криша безусловно есть, но не масштаба Месси, Пеле или Марадоны
+15
-9
+6
Сейчас прибежит Олег или Домиан со своим 18.12.2022
+26
-22
+4
Капелло просто интеллигентно перевёл слова Каррагера : Месси никогда не соперничал с Авейру - их и сравнивать нечего.. Роналдуфилы даже здесь обиделись.. А-ха-ха-ха.. 😀😂🤭
+5
-2
+3
Ответ гилберт
Блин, да Криш пахарь. А гениев очень много. Модрич, Рональдиньо, Неймер, Рикельме, Зидан, Пасторе, Иньеста, Баджо, Дель Пьеро...
Пока тока пихарь "аравийский".. Пихает, пихает - и 0 трофеев.. 🤭
+4
-1
+3
Ответ MustangGT
С этой тройкой всегда так: тупой вброс - и никакого обоснования! Ну хоть такой мастер, как Капелло, мог бы "на пальцах" объяснить, почему он того же Марадону считает гением? Я, например, единственным гением в истории футбола считаю именно Криша, и могу это обосновать как минимум, 5 пунктами. А Марадона, например, чем гениальнее Зидана? Тем, что умел быстрее перебирать ножками? Или где?
Криш гений? ну ты просто выдал базу, Петросян курит в сторонке🤣🤣🤣
+3
0
+3
в точку сказал
+4
-1
+3
Ответ гилберт
Блин, да Криш пахарь. А гениев очень много. Модрич, Рональдиньо, Неймер, Рикельме, Зидан, Пасторе, Иньеста, Баджо, Дель Пьеро...
Пахарь со скудным урожаем.А надо бы побольше.
+4
-1
+3
Ответ el ruso guapo
Капелло на Роналду? Думаю, да.
Без ЧМ в один ряд с Месси, Пеле и Марадоной не встать.
Платини, Роналду, Ди Стефано это второй эшелон.
Увы для фанатов португальца, но факты вещь упрямая.
Мне вас жаль)
+3
-1
+2
Ответ CHELSEA_2008
Ахахах, хорошие футболисты, но ни один из них не забил бы гол головой с высоты 2,56 😃. А это ни что иное как класс и уровень игры.
Пеле забивал похожий гол но при этом ростом был ниже Роналду
+3
-1
+2
Ответ Олег Грачёв
А чем кичатся глоры Месси? Обводками и предголевыми? Или ЗМ за игру в Лиге 1 и МЛС? Что конкретно делает Месси гением, а Роналду — не гением? Футбол - это не живопись, не музыка, не теоретическая физика, футбол - это спортивная игра, цель которой - голы и победы. И Роналду в этом преуспел - забивал в важных матчах, забивал в огромном количестве, на всех стадиях ЛЧ, в разных топ-лигах и разной фантастичности и красоты. И трофеев собрал огромную коллекцию. Человек, поставивший голы, рекорды и титулы на поток, не может не быть гениальным. Хотя бы потому, что никто, кроме него, такого не добивался
А разве кто-то отрицает, что он преуспел в футболе?
А разница простая: оба феноменально много забивают. Но, возьмите матчи, в которых Роналду не забил. Все они будут невзрачные и неудачные для него. Минимум помощи команде, и смотреть особо не на что. У Месси это немало великолепных матчей, в которых он не забивал, но был лучшим, и вел игру команды.
+3
-1
+2
Ответ Дима
ахах) а пару дней назад барсофаны писали что Фабио старый и в маразме. Ведь он назвал Карло лучшим тренером в мире, а не Пепа))
А ты как считаешь, Фабио старый, в маразме или адекватен? Только подумай хорошо, прежде чем ответить🤣
+3
-1
+2
Ответ yrok77
Сейчас прибежит Олег или Домиан со своим 18.12.2022
Ты бы на их месте точно так поступил.
+4
-2
+2
Ответ CHELSEA_2008
Ахахах, хорошие футболисты, но ни один из них не забил бы гол головой с высоты 2,56 😃. А это ни что иное как класс и уровень игры.
Ну в лёгкой атлетике Кришти нет равных: по прыжкам в высоту, ныркам в длину и скорости бега без мяча.
Только класс и уровень игры этим не определяется.
+3
-1
+2
Ответ Твори Добро
Какой масштаб у меси? Ты че мозги прокурил??? Дешёвый ЧМ только спасло меси от Роналду, остальном Роналду на голову сильнее
Чо то этот дешёвый ЧМ оказался не по зубам Рончику ,аж за 20 лет
+2
0
+2
Что Капелло себе позволяет?
_________________________

* * *

У Месси четыре глаза.
У Лео четыре ноги.
Я видел как люди впадают в оргазм,
Когда он рисует круги.
_________________________

22/04/2024
+2
0
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Ответ гилберт
Блин, да Криш пахарь. А гениев очень много. Модрич, Рональдиньо, Неймер, Рикельме, Зидан, Пасторе, Иньеста, Баджо, Дель Пьеро...
Пахать нужно не в фитнес зале, а на поле, если ты футболист а не бодибилдер
+2
0
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