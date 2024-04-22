Защитник «Спартака» Классен перевел 900 000 рублей мошенникам. Они просили деньги от имени знакомого Леона (Baza)
Защитник «Спартака» Леон Классен отдал почти 1 млн рублей мошенникам.
Как сообщает Baza, в начале апреля преступники связались с Классеном в мессенджере и попросили в долг 400 тысяч рублей от имени его знакомого.
На следующий день мошенники попросили еще 700 тысяч рублей, однако Классен смог перевести лишь 500 000 из-за установленного на карте лимита.
Обман раскрылся спустя несколько дней, когда знакомый Классена, от имени которого преступники требовали средства, сказал футболисту, что не просил денег в долг.
Полиции удалось выяснить, что карта, на которую Классен перевел деньги, привязана к номеру, зарегистрированному в Северной Осетии на имя Бориса.
На самом деле грустная история, конечно. Так навеки можно разувериться в людях.
+ он может часто такие переводы делает
А по поводу бить: вас либо мало били, добавить бы не мешало, либо слишком много, что отбили все и вам думать даже теперь нечем...