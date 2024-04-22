Защитник «Спартака» Классен перевел 900 000 рублей мошенникам. Они просили деньги от имени знакомого Леона (Baza)

Защитник «Спартака» Леон Классен отдал почти 1 млн рублей мошенникам.

Как сообщает Baza, в начале апреля преступники связались с в мессенджере и попросили в долг 400 тысяч рублей от имени его знакомого.

На следующий день мошенники попросили еще 700 тысяч рублей, однако Классен смог перевести лишь 500 000 из-за установленного на карте лимита.

Обман раскрылся спустя несколько дней, когда знакомый Классена, от имени которого преступники требовали средства, сказал футболисту, что не просил денег в долг.

Полиции удалось выяснить, что карта, на которую Классен перевел деньги, привязана к номеру, зарегистрированному в Северной Осетии на имя Бориса.