Защитник «Спартака» Классен перевел 900 000 рублей мошенникам. Они просили деньги от имени знакомого Леона (Baza)

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Леон Классен деньги Футбол

Защитник «Спартака» Леон Классен отдал почти 1 млн рублей мошенникам.

Как сообщает Baza, в начале апреля преступники связались с Классеном в мессенджере и попросили в долг 400 тысяч рублей от имени его знакомого.

На следующий день мошенники попросили еще 700 тысяч рублей, однако Классен смог перевести лишь 500 000 из-за установленного на карте лимита.

Обман раскрылся спустя несколько дней, когда знакомый Классена, от имени которого преступники требовали средства, сказал футболисту, что не просил денег в долг.

Полиции удалось выяснить, что карта, на которую Классен перевел деньги, привязана к номеру, зарегистрированному в Северной Осетии на имя Бориса.

74 комментария
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Борис Газзаев
+172
-1
+171
Первенство на лохотроне навсегда останется за одним известным бомбардиром из Питера, ловко пристроившим 330000000 рублей на развитие нефтяного бизнеса в воронежской губернии.
+91
-7
+84
Ответ JuVero
Борис Газзаев
Борис Бритва в художественном фильме ######## (Большой куш)
+73
-4
+69
Ответ papadok
Первенство на лохотроне навсегда останется за одним известным бомбардиром из Питера, ловко пристроившим 330000000 рублей на развитие нефтяного бизнеса в воронежской губернии.
Сергей Федоров, 60 миллионов долларов, просит подержать его пиво.
+51
0
+51
Жалко этого добряка
+47
-2
+45
Ответ Aleksey Yashin
Борис Бритва в художественном фильме ######## (Большой куш)
Он же Борис Хрен попадешь
+34
-3
+31
Ответ Владислав Богданов
Его вообще не смутило что просит условный Егор и переводит Борису Г.)))
Докторов наук не смущает, а тут футболист...
+29
0
+29
Лох это судьба, перевода такие деньги сначала надо позволить и удостовериться
+35
-8
+27
Номер мессенджера этой доброй души никто не подскажет?

На самом деле грустная история, конечно. Так навеки можно разувериться в людях.
+23
-2
+21
Это Саламыч с другого входа решил зайти
+17
-1
+16
Его вообще не смутило что просит условный Егор и переводит Борису Г.)))
+14
-1
+13
Ответ Алексей Ненахов
Лох это судьба, перевода такие деньги сначала надо позволить и удостовериться
Никто не застрахован.
+15
-4
+11
Ответ Лыж_Ник
Сергей Федоров, 60 миллионов долларов, просит подержать его пиво.
Ну в Америке все-таки на более высшем уровне мошенничество работает и Сергей был человек из СССР, доверчивый и богатый спортсмен. Кержа кинули просто, как лошару.
+14
-4
+10
А вообще, это ж какой человек дать в долг такую сумму. Кто-то скажет богатый, но и от богатых копейки можно не допроситься. Одно утешение - это парень Человек. Тогда как те, кто его развёл - просто зверьки. Да, с деньгами. Но что вам эти деньги могут дать, если вы нелюди?
+13
-3
+10
Ответ justbored
Номер мессенджера этой доброй души никто не подскажет? На самом деле грустная история, конечно. Так навеки можно разувериться в людях.
Причем банкиры-в доле,100%.Обычного человека,за все,что свыше 300т.р заставляют доказать,что это честные деньги,а мошенникам миллионы приходят и ничего!Банки в доле и те,кто раскрывать должен-тоже в доле!
+13
-4
+9
Ответ Российский пользователь
Комментарий удален пользователем
Грамоте не обучен,значит и тебя кинут
+6
0
+6
Ответ medel79
Докторов наук не смущает, а тут футболист...
В очередной раз доказывает что людям нужно не только высшее образование получать, а бывает и по несколько, а банально учиться как жить.
+8
-2
+6
Борис Бритва.
+6
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+5
Служба безопасности Сбербанка переходит на новый уровень
+5
-1
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Классный парень.
+5
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Странно, что потом он не пошёл поджигать какой изберком, чтобы «выкурить» негодяев, которые прямо там пилят его бабки…
+6
-2
+4
Ответ Евгений Цыбулин
Причем банкиры-в доле,100%.Обычного человека,за все,что свыше 300т.р заставляют доказать,что это честные деньги,а мошенникам миллионы приходят и ничего!Банки в доле и те,кто раскрывать должен-тоже в доле!
ну у футболиста и зарплата капает, для него эти 900к какой-нибудь небольшой процент с остатка на счете и алгоритмы не подумали, что это что-то необычное

+ он может часто такие переводы делает
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+3
Ответ Zlodimir
Вот он и «позволил», как и в 90% случаев все «позволяют», вместо того что бы реально позвонить и удостовериться! Одно дело условные 5 тысяч быренько скинуть, другое дело такая сумма…
Значит, для него 500000 все равно что для нас 5000.
+3
0
+3
Ответ gifighter76
Хватит русофобить! За такие слова бить надо!
А причем здесь русофобство??? Если каждому гражданину названивают каждый день мошенники, вымогают деньги и никто из правительства не предпринимает никаких мер - это по вашему норма? Гуманное общество так сказать?

А по поводу бить: вас либо мало били, добавить бы не мешало, либо слишком много, что отбили все и вам думать даже теперь нечем...
+4
-1
+3
Заскамили мохнатого
+5
-3
+2
Так завуалированно Спартак перевел Борису Карпину ,чтобы тот слил вчерашний матч.Не подкопаешься.
+2
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Мы, осетины, не обманываем друг друга!
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Ответ slavick
Кстате, половина местных спортивных экспертов в комментариях смеются над футболистом (хотя над спортсменам грех смеятся) , в стиле: "ахаха, лох" , но при этом большая часть из них играют в ставки на спорт и кормят букмекеров , что тоже самое "ахахаха...", по сути
Играют осознанно, зная, что могут проиграть, здесь же развод и кидалово.
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Ответ kulik13
Абаскаль на прощание ещё бабла срубил.)
на самом деле этот коммент недооценён )) черный юмор - тоже юмор ))
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Ответ papadok
Первенство на лохотроне навсегда останется за одним известным бомбардиром из Питера, ловко пристроившим 330000000 рублей на развитие нефтяного бизнеса в воронежской губернии.
Вот- вот, Классен если и потерял, то сущие копейки..)
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