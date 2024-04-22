Маккиннон – фаворит в борьбе за «Харт Трофи» по версии NHL.com. Кучеров – 2-й, Макдэвид – 3-й

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Эксперты NHL.com назвали главного фаворита на приз лучшему игроку сезона.

«Харт Трофи» вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

15 журналистов официального сайта НХЛ провели голосование, в котором выбрали пять игроков по этому критерию. За первое место хоккеистам начислялось пять баллов, за второе – четыре, за третье место – три балла, за четвертое – два очка и пятое место – один балл.

Голоса распределились следующим образом: Нэтан МаккиннонКолорадо») – 69 баллов, 9 первых мест; Никита КучеровТампа-Бэй») – 63 балла, 6 первых мест; Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 42 балла, ни одного первого места; Остон МэттьюсТоронто», 16 лет); Артемий ПанаринРейнджерс», 14); Сидни КросбиПиттсбург», 6); Коннор Хеллибак («Виннипег», 6); Давид ПастрнякБостон», 4); Сэм РайнхартФлорида», 3).

Обладатель «Харт Трофи» определяется по итогам голосования членов Ассоциации хоккейных журналистов. Победитель станет известен после окончания сезона.

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36 комментариев
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"Остон Мэттьюс, Торонто, 16 лет".
Поправьте)
+21
0
+21
Несмотря на мнение экспертов держим кулаки за Никитоса!!!✊
+14
0
+14
Никитос все равно лучший💪
+11
-2
+9
Жаль, никто в комментариях так и не написал, что Никитос все равно лучший )
+9
0
+9
Ответ Сергей Орлов
"Остон Мэттьюс, Торонто, 16 лет". Поправьте)
Все Бедард-Бедард, а тут первый подросток, претендующий на Харт)
+7
0
+7
Ответ vart_23@mail.ru
Никитос все равно лучший💪
Думаете, если вы о публикуете этот комментарий 17 раз, НХЛ.ком передумает?
+4
-1
+3
Будь Мэттьюсу сейчас 16 лет, хана бы рекордам Гретцки и Овечкина
+2
0
+2
Ответ Олег Попов
Кто дальше в плове окажется, тот и обладатель
Никакой связи)
+2
0
+2
Если бы у Никиты было канадское гражданство, вопрос с Хартом не стоял бы)
+2
0
+2
Остон Мэттьюс («Торонто», 16 лет) юный гений!
+3
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+2
"Остон Мэттьюс («Торонто», 16 лет)"
WTF?)
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+1
Никитос всё равно лучший
+1
0
+1
Остон Мэттьюс («Торонто», 16 лет).
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Далеко пойдёт парнишка - в 16 лет уже так играть )))
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Кучеров сделал для Молний больше,чем Маккиннон .Не будь у него гражданства РФ,стал бы безоговорочно лауреатом харта.
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Я чутка не догнал… Эти эксперты предугадывают кому дадут Харт или это результаты как они голосуют?
Если да, то Харт получит Маккиннон?
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Ответ v3
Я чутка не догнал… Эти эксперты предугадывают кому дадут Харт или это результаты как они голосуют? Если да, то Харт получит Маккиннон?
Это мнение журналистов с сайта просто, но велика вероятность, что реальное голосование с таким же исходом будет
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0
Ответ v3
Я чутка не догнал… Эти эксперты предугадывают кому дадут Харт или это результаты как они голосуют? Если да, то Харт получит Маккиннон?
Как в боксе Маккинон лучший по версии "nhlcom")
Есть верси ESPN итд
0
0
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Ответ v3
Я чутка не догнал… Эти эксперты предугадывают кому дадут Харт или это результаты как они голосуют? Если да, то Харт получит Маккиннон?
Это скорее попытка прокачать общественное мнение и подготовить к запрограммированому результату.
Чтобы, когда объявят - поменьше возмущений было.

Так в принципе любая пропаганда работает: сначала людей готовят к "нужному" решению за счёт того, что различные "эксперты" высказывают свое "независимое мнение". Тем самым людям в голову сколачивают гвоздь каждый день ("чёрное - это белое, чёрное - это белок, чёрное - это белое"). Поэтому, когда в конечном итоге, когда это "независимое мнение" становится реальностью - уже подготовленная толпа кушает это вполне спокойно - эксперты же несколько месяцев объясняли, что чёрное - это белое.

Классическая манипуляция, которую используют повсеместно - в политике, рекламе, везде.
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Никитос все равно лучший💪
+2
-2
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Никитос все равно лучший💪
+2
-2
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Ответ Олег Попов
Кто дальше в плове окажется, тот и обладатель
Индивидуальные призы вручаются по итогам регулярки
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