Маккиннон – фаворит в борьбе за «Харт Трофи» по версии NHL.com. Кучеров – 2-й, Макдэвид – 3-й

Эксперты NHL.com назвали главного фаворита на приз лучшему игроку сезона.

«Харт Трофи» вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате .

15 журналистов официального сайта НХЛ провели голосование, в котором выбрали пять игроков по этому критерию. За первое место хоккеистам начислялось пять баллов, за второе – четыре, за третье место – три балла, за четвертое – два очка и пятое место – один балл.

Голоса распределились следующим образом: Нэтан Маккиннон (« ») – 69 баллов, 9 первых мест; Никита Кучеров (« ») – 63 балла, 6 первых мест; Коннор Макдэвид (« ») – 42 балла, ни одного первого места; (« », 16 лет); (« », 14); (« », 6); («Виннипег», 6); (« », 4); (« », 3).

Обладатель «Харт Трофи» определяется по итогам голосования членов Ассоциации хоккейных журналистов. Победитель станет известен после окончания сезона.