Маккиннон – фаворит в борьбе за «Харт Трофи» по версии NHL.com. Кучеров – 2-й, Макдэвид – 3-й
Эксперты NHL.com назвали главного фаворита на приз лучшему игроку сезона.
«Харт Трофи» вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.
15 журналистов официального сайта НХЛ провели голосование, в котором выбрали пять игроков по этому критерию. За первое место хоккеистам начислялось пять баллов, за второе – четыре, за третье место – три балла, за четвертое – два очка и пятое место – один балл.
Голоса распределились следующим образом: Нэтан Маккиннон («Колорадо») – 69 баллов, 9 первых мест; Никита Кучеров («Тампа-Бэй») – 63 балла, 6 первых мест; Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 42 балла, ни одного первого места; Остон Мэттьюс («Торонто», 16 лет); Артемий Панарин («Рейнджерс», 14); Сидни Кросби («Питтсбург», 6); Коннор Хеллибак («Виннипег», 6); Давид Пастрняк («Бостон», 4); Сэм Райнхарт («Флорида», 3).
Обладатель «Харт Трофи» определяется по итогам голосования членов Ассоциации хоккейных журналистов. Победитель станет известен после окончания сезона.
Поправьте)
WTF?)
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Далеко пойдёт парнишка - в 16 лет уже так играть )))
Если да, то Харт получит Маккиннон?
Есть верси ESPN итд
Чтобы, когда объявят - поменьше возмущений было.
Так в принципе любая пропаганда работает: сначала людей готовят к "нужному" решению за счёт того, что различные "эксперты" высказывают свое "независимое мнение". Тем самым людям в голову сколачивают гвоздь каждый день ("чёрное - это белое, чёрное - это белок, чёрное - это белое"). Поэтому, когда в конечном итоге, когда это "независимое мнение" становится реальностью - уже подготовленная толпа кушает это вполне спокойно - эксперты же несколько месяцев объясняли, что чёрное - это белое.
Классическая манипуляция, которую используют повсеместно - в политике, рекламе, везде.