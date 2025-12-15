  • Спортс
  • Алдонин о лечении от рака: «Я в Германии, врачи позволяют гулять и даже минимально заниматься спортом. Надеюсь, что со всем справлюсь»


Алдонин о лечении от рака: «Я в Германии, врачи позволяют гулять и даже минимально заниматься спортом. Надеюсь, что со всем справлюсь»

Алдонин о лечении от рака: я обязательно со всем справлюсь.

Бывший игрок ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин рассказал о состоянии своего здоровья.

22 ноября Мир РПЛ объявила о том, что у Алдонина выявили тяжелое заболевание, был объявлен сбор средств на лечение. Позже стало известно, что у 45-летнего экс-футболиста рак желудка, Евгения прооперировали в Германии.

Сегодня прошел футбольный турнир в поддержку Алдонина.

«Дорогие друзья, я рад всех приветствовать! Я нахожусь в Германии на лечении. Слава богу, что врачи позволяют гулять и даже минимально заниматься спортом. Я безумно благодарен каждому, кто принимает участие в матче, за поддержку. Спасибо вам огромное. Это имеет огромное значение для моих близких, для меня.

Всех обнимаю, всех уважаю. Надеюсь, что с такой вашей поддержкой я обязательно со всем справлюсь. Самое главное – берегите своих родных и близких. Всем добра и всех обнимаю», – сказал Алдонин в видеообращении к участникам турнира.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
