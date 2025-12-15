Алдонин о лечении от рака: «Я в Германии, врачи позволяют гулять и даже минимально заниматься спортом. Надеюсь, что со всем справлюсь»
Бывший игрок ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин рассказал о состоянии своего здоровья.
22 ноября Мир РПЛ объявила о том, что у Алдонина выявили тяжелое заболевание, был объявлен сбор средств на лечение. Позже стало известно, что у 45-летнего экс-футболиста рак желудка, Евгения прооперировали в Германии.
Сегодня прошел футбольный турнир в поддержку Алдонина.
«Дорогие друзья, я рад всех приветствовать! Я нахожусь в Германии на лечении. Слава богу, что врачи позволяют гулять и даже минимально заниматься спортом. Я безумно благодарен каждому, кто принимает участие в матче, за поддержку. Спасибо вам огромное. Это имеет огромное значение для моих близких, для меня.
Всех обнимаю, всех уважаю. Надеюсь, что с такой вашей поддержкой я обязательно со всем справлюсь. Самое главное – берегите своих родных и близких. Всем добра и всех обнимаю», – сказал Алдонин в видеообращении к участникам турнира.